İZMİR (AA) - İzmir'deki bazı CHP'li ilçe belediyelerinde, başkanların aile üyeleri ve akrabalarını çeşitli müdürlüklere atamasıyla başlayan tartışma sürüyor. İzmir'in Torbalı, Selçuk, Karaburun ve Menderes ilçelerinde başkanların yakınlarını belediye kadrolarına ataması hem partilerin hem de kamuoyunun tepkisini çekti. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li belediyelerin seçimlerin hemen ardından hizmet sözlerini yerine getirmek için kolları sıvamak yerine işçi kıyımları, yandaş ve akraba atamaları ile gündeme geldiğini belirtti. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un üniversite öğrencisi oğlunu belediyenin şirketinin başına atadığı haberinin yankısının sürdüğüne işaret eden Sürekli, "Hal böyleyken CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın partisinin ilçe başkanını şirketin başına, amcasının gelinini de özel kaleme getirdiğini öğreniyoruz. Görevlerinin daha ilk aylarında İzmir'i, temel hizmet sorumluluklarını bir kenara iterek, belediyeciliği dar alanda kısa paslaşmalarla, liyakat ve emek karşıtlığıyla yapacaklarını gösteren CHP'li yerel yönetim zihniyeti, endişe verir bir hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Akraba atamalarıyla gündeme gelen belediye başkanlarının halkın destek ve güvenini boşa çıkaracağını savunan Sürekli, şunları kaydetti: "Kendi söz ve değerleriyle her fırsatta çelişen CHP'li belediyeleri bizim gibi halkımız da yakından takip ediyor. Görünen o ki, sandık onlar için bir milatmış. Verdikleri sözler buhar olup uçtu. Daha günler önce genel başkanlarının aynı konulardaki uyarıları dahi bir kulaklarından girip diğerinden çıkıyor. Kendi partilileri tarafından da ayıplanır, eleştirilir haldeler. Karar ve uygulamalarında hizmet yok, halk yok, halkçılığın da sosyal demokrasinin de esamesi okunmuyor. Ve ne yazık ki yine İzmir ve hemşerilerimiz kaybediyor." CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bazı belediyelerdeki atamalarla ilgili haberlerin hepsinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Özelikle Menderes ve Selçuk belediyelerinde müdürlüklere atandığı iddia edilen personelin yeni dönemde işe başlatılmadığını öne süren Yücel, "Menderes'te özel kalem müdürlüğünü idareten yürüten isim, zaten 26 yıldır belediyenin memuru. Yine Selçuk Belediyesi ile ilgili yapılan haberler de doğru değil. Orada adı geçen kişi de 16 yıldır belediye çalışanı. Yani AK Partili başkanların döneminde de söz konusu kişiler zaten görevdeydiler." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı belediyelerde kendilerinin de tasvip etmeyeceği, siyasi anlayışlarına uymayan atamaların da olduğunu ifade eden Yücel, şunları kaydetti: "Kamuoyuna yansıyan ve haklı olarak tepki çeken bazı belediyelerimizdeki atamalarla ilgili de hem Genel Başkanımız hem genel başkan yardımcılarımız hem de il başkanı olarak ben, gerekli ikazları ve hatırlatmaları yaparak, yanlış olan atamaları ve görevlendirmeleri derhal iptal ettirdik. Bu durum bundan sonra da aynı şekilde ilerleyecek. Partimizin politikalarına, Genel Başkanımızın söylemlerine ve halkımızın beklentilerine uymayan, ters düşen her durumda gereken müdahale derhal yapılacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki belediye başkanlarımız da insan ve zor bir görev yapıyorlar. Bu yolda hatalar yapılabilir ama önemli olan bu hatalardan hemen dönmektir. Hatadan dönmek fazilettir, erdemdir." - Belediyelerdeki atama tartışmaları Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, belediye şirketinin müdürlüğünü de üstlenmiş ve ikinci maaş bağlanmıştı. Erdoğan, gelen tepkiler üzerine kendisine ödenen 7 bin 500 liralık huzur hakkını bağışladı.