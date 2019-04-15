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Belediyelerde düğmeye basılıyor! 2023 seferberliği

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2019 11:00 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerinin geride kalmasıyla birlikte belediye başkanları vadettiği projeler için düğmeye basıyor. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023 yılına hazırlanan belediyelerin en büyük önceliklerinden biri de simge anıtlar ve şehir müzeleri…

Belediyelerde düğmeye basılıyor! 2023 seferberliği

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimler sonrasında çok sayıda belediyede mazbata törenleri gerçekleşti, belediye başkanları göreve başladı. Şimdi sırada seçim kampanyası döneminde vaat edilen projelerin hayata geçirilmesi var. Yeni başkanların en büyük önceliklerinde biri de Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023 yılına özel projeler olacak. Bunun için çok sayıda belediye şimdiden çalışmalara başladı.

30 PROJENİN TASARIMI HAZIR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Outdoor Factory Genel Müdürü Suphi Aydıner, özellikle görevine devam eden belediye başkanlarının uzun süredir üzerinde çalıştığı çok sayıda projeler bulunduğunu aktarırken, “Outdoor Factory olarak, belediyelerin bulundukları coğrafyalara ya da Cumhuriyet tarihindeki önemlerine göre özel projeler geliştiriyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalara aslında uzun süredir devam ediyoruz. Bugün elimizde farklı belediyeler için tasarladığımız 30-40 farklı proje var. Bunların önemli bölümü yakın gelecekte hayata geçecek. Türkiye Cumhuriyet için tarihi bir öneme sahip olan 2023 yılı aynı zamanda belediyeler için de bir anıt seferberliğinin başlaması anlamına geliyor” dedi.

İstanbul Çanakkale Zafer Müzesi 2

BÜTÜN TÜRKİYE'DEKİ MÜZE SAYISI PARİS'TEKİNE EŞİT

Darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin anısına Ankara’da yapımını gerçekleştirdikleri ve açılışı 15 Temmuz’un birinci yıl dönümünde yapılan 15 Temmuz Şehitler Abidesi gibi anıtların yanında belediyeler için şehir müzeleri ve tema parklar da geliştirdiklerinin altını çizen Suphi Aydıner, “Böylesine köklü bir tarihe ve kültürel geçmişe sahip ülkemizin ne yazık ki müzecilik alanında bulunduğu nokta dünya ortalamasının oldukça gerisinde. Bugün Türkiye genelinde yaklaşık 400 müze bulunuyor. Bu sayı neredeyse tek başına Paris ya da Moskova gibi şehirlerdeki müze sayısına eşit. Dolayısıyla gidecek daha çok yolumuz var. Biz de bu noktada belediyelerimizin en önemli iş ortakları arasındayız. Osmaniye’de ‘Osmaniye Kent Müzesi’, İstanbul’da ‘Padişahlar Müzesi’ ve ‘Çanakkale Zafer Müzesi’, Konya’da ‘İstiklal Harbi Müzesi’, Adana’da ‘Yüreğir Müzesi’ müzecilik alanında öne çıkan projelerimiz” dedi.

İstanbul Çanakkale Zafe Müzesi

15 Temmuz Şehitler Abidesi

Suphi Aydıner

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Anahtar Kelimeler:
yerel seçim 31 Mart

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