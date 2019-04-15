Belediyelerde düğmeye basılıyor! 2023 seferberliği

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimler sonrasında çok sayıda belediyede mazbata törenleri gerçekleşti, belediye başkanları göreve başladı. Şimdi sırada seçim kampanyası döneminde vaat edilen projelerin hayata geçirilmesi var. Yeni başkanların en büyük önceliklerinde biri de Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023 yılına özel projeler olacak. Bunun için çok sayıda belediye şimdiden çalışmalara başladı.

30 PROJENİN TASARIMI HAZIR



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Outdoor Factory Genel Müdürü Suphi Aydıner, özellikle görevine devam eden belediye başkanlarının uzun süredir üzerinde çalıştığı çok sayıda projeler bulunduğunu aktarırken, “Outdoor Factory olarak, belediyelerin bulundukları coğrafyalara ya da Cumhuriyet tarihindeki önemlerine göre özel projeler geliştiriyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalara aslında uzun süredir devam ediyoruz. Bugün elimizde farklı belediyeler için tasarladığımız 30-40 farklı proje var. Bunların önemli bölümü yakın gelecekte hayata geçecek. Türkiye Cumhuriyet için tarihi bir öneme sahip olan 2023 yılı aynı zamanda belediyeler için de bir anıt seferberliğinin başlaması anlamına geliyor” dedi.