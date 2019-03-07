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Belediyelere "7 gün 24 saat esası"na göre hizmet genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla, belediyelerin vatandaşa 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet vermesi ve bu kapsamda gerekli çalışmaları yapmasıyla ilgili 81 ile genelge gönderildi - Genelgeden: - "Belediyeler tarafından yürütülen hizmetlerin niteliği ve sunumuna ilişkin beklentiler ile ihtiyaçlar göz önüne alınarak vatandaşların talep ve şikayetlerinin 'beyaz masa', 'çağrı merkezi' gibi yöntemlerle kesintisiz olarak alınması ve belirlenecek hizmetlerin de 7 gün 24 saat esasına göre yürütülmesi gerekmektedir"

İLKAY GÜDER - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla belediyelerin vatandaşa 7 gün 24 saat hizmet etmesi, bu kapsamda personel bulundurulması ve gece-gündüz hizmetlerin devam ettirilmesi ile ilgili 81 ile genelge gönderildi.

Vatandaşların yerel yönetimlerden aldığı hizmetlerin zamanında ve en uygun yöntemlerle sunularak, hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerel yönetim anlayışının temel unsurlarından birisi oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Kurum tarafından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşa 7 gün 24 saat hizmet edecek belediyelerin personel bulundurması ve gece-gündüz bu personelin hizmet etmesiyle ilgili 81 ile genelge gönderildi.

Genelgede, yerel yönetimlerin il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esaslarının Anayasa'nın 127'nci maddesinde belirtildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının Belediye, Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunları olmak üzere çeşitli kanunlarla belirlendiği kaydedildi.

-Belediyelerce verilen hizmetlerin kesintisiz olması önemli

Genelgede, Belediye Kanunu'nda, belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları belirlenirken temel ilke olarak sunulacak hizmetin, "mahalli ve müşterek" nitelikte olması esasının benimsendiği vurgulandı.

Bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla belediyelerce her türlü faaliyet ve girişimde bulunulabileceğinin hüküm altına alındığı da genelgede ifade edildi.

Aynı kanunda, belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacağı, hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemlerin uygulanması gerektiği esasının getirildiği anımsatılan genelgede, "Bundan dolayı kamu hizmetlerinin sunulmasında süreklilik esas olurken, hizmetlerin kesintisiz olarak yürütülmesi kamu yararının sağlanması açısından büyük önem taşıyor." denildi.

- "Kamusal ihtiyaç olarak ortaya çıkmış bulunuyor"

Yerel yönetimlerce hali hazırda zabıta, itfaiye, su, kanalizasyon, cenaze ve defin hizmetleri gibi niteliği gereği 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz yürütülen hizmetler bulunduğu vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Aynı zamanda günümüzün gelişen ve değişen şartları çerçevesinde özellikle büyükşehirlerimizde çalışma saatlerinin esneklik göstermesi, 24 saat esasına göre çalışan birçok iş yerinin bulunması, kent yaşamının 24 saate yayılması gibi nedenlerle hizmet sunumunda sürekliliğin sağlanması ve bu bağlamda farklı hizmetlerin de 7/24 esasına göre yürütülmesi kamusal bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış bulunuyor."

- "7/24 esasına göre kesintisiz yürütülmesi gerekmektedir"

Genelgede, belediyelerin söz konusu ihtiyaç ve gelişmelere uygun olarak hizmet sunum yöntemlerini yapılandırmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla tüm illere gönderilen genelgede, şunlara işaret edildi:

"Bu itibarla vatandaşlarımızın talep, şikayet ve başvurularının 7 gün 24 saat kesintisiz olarak kabul edilmesine imkan sağlayacak tedbirlerin beyaz masa uygulaması, çağrı merkezi, elektronik ortamda başvuruların alınması, personel görevlendirilmesi ve benzeri uygulamaların tüm belediyelerce alınması gerekmektedir.

Belediyeler tarafından yürütülen hizmetlerin niteliği ve sunumuna ilişkin beklentilerle ihtiyaçlar göz önüne alınarak belirlenecek hizmetlerin, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz olarak yürütülmesi gerekmektedir."

Genelgede, uygulama sonuçlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "yerelbilgi@csb.gov.tr" adresine gönderilmesi gerektiği kaydedildi.

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