İLKAY GÜDER - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla belediyelerin vatandaşa 7 gün 24 saat hizmet etmesi, bu kapsamda personel bulundurulması ve gece-gündüz hizmetlerin devam ettirilmesi ile ilgili 81 ile genelge gönderildi.

Vatandaşların yerel yönetimlerden aldığı hizmetlerin zamanında ve en uygun yöntemlerle sunularak, hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerel yönetim anlayışının temel unsurlarından birisi oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Kurum tarafından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşa 7 gün 24 saat hizmet edecek belediyelerin personel bulundurması ve gece-gündüz bu personelin hizmet etmesiyle ilgili 81 ile genelge gönderildi.

Genelgede, yerel yönetimlerin il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esaslarının Anayasa'nın 127'nci maddesinde belirtildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının Belediye, Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunları olmak üzere çeşitli kanunlarla belirlendiği kaydedildi.