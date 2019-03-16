"Belediyelere gönderdiğimiz paralar nerelere gitti, bu bir soru işareti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Büyükşehir kanununa geçtikten sonra köylerin hizmeti büyükşehir belediyelerine geçti. Bu tarihten sonra paraları büyükşehir belediyelerine tıkır tıkır gönderdik ama o paralar nerelere gitti, bu bir soru işareti. Neler yaşandı hepiniz çok iyi biliyorsunuz." dedi.

Yılmaz, Van'ın Tuşba ilçesinde Yeşilköy, Yeniköşk ve Tevekli mahallelerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti hükümetleri döneminde ekonomide önemli reformlar gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, toplumun her kesimini hizmetle buluşturduklarını söyledi.

Kırsal mahallelere de birçok yatırım yapıldığını anlatan Yılmaz, "Büyükşehir kanununa geçtikten sonra köylerin hizmeti büyükşehir belediyelerine geçti. Bu tarihten sonra paraları büyükşehir belediyelerine tıkır tıkır gönderdik ama o paralar nerelere gitti, bu bir soru işareti. Neler yaşandı hepiniz çok iyi biliyorsunuz." diye konuştu.

Vanlıların çukur siyasetine pirim vermediğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: