HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Belediyelere yönelik pasaport soruşturması genişletildi

Belediyelere yönelik pasaport soruşturması genişletildi

19.04.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, belediyelerin kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu sağlamasıyla ilgili soruşturmayı genişleterek pasaport düzenleme uygulamasını geçici olarak durdurdu.

Belediyelere yönelik pasaport soruşturması genişletildi

İçişleri Bakanlığı, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere "hizmet damgalı pasaport" sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik 12 Mart'ta başlatılan soruşturmanın genişletildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince 'dans (folklor) gösterisi', 'kültür turu', 'gençlik programları' adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca mülkiye müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımızca, belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere 'hizmet damgalı' pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

Malatya'da 4 kişi görevden uzaklaştırılmıştı

Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile bir dernek arasında düzenlenen protokol uyarınca, "çevre duyarlılığını geliştirme" konulu proje kapsamında, "hizmet damgalı" pasaport alarak yurt dışına giden bazı kişilerin yurda dönmediğine dair iddialar üzerine 12 Mart'ta soruşturma başlatılmış ve söz konusu olayda sorumlulukları bulunduğu değerlendirilen ilgili Vali Yardımcısı ve Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ile 2 kamu görevlisi olmak üzere 4 personel görevden uzaklaştırılmıştı.

DHA/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Günün en acı haberi!Günün en acı haberi!
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın feryadı: 'Özgecan Aslan gibi öldürürüm’ diyor

Genç kızın feryadı: 'Özgecan Aslan gibi öldürürüm’ diyor

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!

Flaş uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın

Flaş uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Dalga konusu olan takımın fiyatı ortaya çıktı

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.