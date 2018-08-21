Belediyelerin belirlediği alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL (DHA) İSTANBUL'DA bazı yerlerdeki olumsuz görüntülere rağmen bir çok kişi belediyelerin belirlediği kesim alanlarında kurbanlıklarını kesiyor. Kurbanlarını kestirecekler bayram namazının ardından Sultangazi'de bulunan belediyenin kesim yerine geldi. Daha önceden sıra alanlar, kesim için özel hazırlanmış vinçli bölümde kurbanlıklarını kestirdi. Büyükbaş hayvanların kesiminde kasaplar zor anlar yaşandı. Kesimin ardından kurbanlıklar eşit olarak pay edilerek sahiplerine teslim edildi.
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