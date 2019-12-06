Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu! İşte o paylaşımlar

Erzurum Büyükşehir Belediyesi de bu sabah yaptığı paylaşımda “Gardaş seninki de söz mü? Temmuz ayında bile kar yağışı görmüş bir şehir olarak biz hep hazırız. Erzurum’a kar yağınca Rize üşür derler, siz neetiz” ifadelerine yer verdi.

“Biz kışa her zaman hazırız. Soğuğa sormuşlar; nerelisin diye? ’Aslen Erzurumluyum ama Sivas’ta oturuyorum’ demiş. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ne yaptı acaba?”

Bunun üzerine Nevşehir Belediyesinden cevap gecikmedi. Nevşehir Belediyesi hesabından “Kış temizliğine biz de başladık kanka. Gece boyunca kar yağdı. Temizliği hiç bırakmadık” denildi ve Nevşehir Belediyesi gönderiye "Sende durum nedir" diyerek Sivas Belediyesini etiketledi.

Niğde Belediyesinin sosyal medya hesabında paylaştığı “Dostlar, düşüp yaralanmayın diye kaldırımlarımızı temizledik. Komşu biz kış temizliğine başladık. Ya sen başladın mı” diyerek, gönderisine Nevşehir Belediyesini etiketledi.

Rize Belediyesi ise yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin en fazla yağmur alan şehriyiz. Haftada iki kere yağmur yağar; biri 3, diğeri 4 gün sürer. Evelallah antrenmanlıyız, kar bize ne etsun?” diyerek gönderisine Bingöl Belediyesini etiketledi.

Son olarak Bingöl Belediyesi ise yaptığı paylaşımda, “Kar berekettir. Kış ayının sembolü olan kar, kadim şehrimizin yüksek kesimlerine düştü. Elhamdülillah bizler de antrenmanlıyız. Tüm hazırlıklarımızı gördük, beyaz esareti, bolluğuyla, bereketiyle bekliyoruz” dedi.

Bingöl Belediyesi ise gönderisine Bursa Büyükşehir Belediyesini etiketledi. Belediyelerin gülümseten diyaloğunun daha ne kadar devam edeceği ise merak konusu.

Kaynak: İHA

