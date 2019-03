"Belediyelerin kreş açması, kadının iş gücüne katılımını artırır"

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, kadınların emek piyasasına katılımlarını doğrudan ve olumsuz şekilde etkilediğini kaydeden Urhan, kadınların iş gücüne katılım sayılarının giderek arttığı 2000'li yıllardan sonra, kadın-erkek çalışan eşitsizliklerinin verilere yansımaya başladığına dikkati çekti.

"Cinsiyet", tıbbi bir kavramken; "toplumsal cinsiyetin" sosyolojik bir kategori olduğunu anlatan Urhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, kadın ve erkeği birbirinden ayırt etme biçimi ve onlara verilen toplumsal rollerdir. Her toplumda ve her ailede farklıdır. Çocuk doğar doğmaz, aileler tarafından sosyalleşme sürecinde bireylere toplumsal cinsiyet benimsetilir. Her toplumun ve kültürün, kızları ve erkekleri değerlendirme yöntemleri vardır. Doğumdan itibaren bu değerler, kızlara ve erkeklere yüklenir. Aslında doğal olan, kadınlar açısından farklı olan şey, kadının üreme yetisidir. Örneğin yemek yapmak için üreme organına ihtiyaç yok.

Öte yandan temizlik ve yemek, ücretli bir işse erkek yapıyor. Evde bu işleri neden sadece kadınlar yapıyor? Bu rolleri kadınlara yükleyen şeyler doğallaştırılmıştır. Bu doğalmış gibi görünen şeyler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin merkezinde yer alır. Ölçümlere göre tam zamanlı çalışan kadınlar ev işlerine 5 saat zaman ayırırken, erkekler sadece 57 dakika ayırıyor. Hesaplamalara göre bu işlerin ücret karşılığı trilyon dolarlar ediyor. Kadınlar bu işleri sevgi karşılığı yapmasa, bir erkeğin bunlar için ne kadar para ödemesi gerekiyor?"