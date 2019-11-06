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Belediyenin aldığı karara tepki gösteren kişi, simit arabasını ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 23:46 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında Sevgi Yolu üzerinde satış yapan seyyar satıcıların kaldırılması kararı alındı.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Alaşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında Sevgi Yolu üzerinde satış yapan seyyar satıcıların kaldırılması kararı alındı. Bunun üzerine seyyar satış yapan Davut K., kararı protesto etmek için simit arabasını ateşe vererek yaktı.
Alaşehir Belediyesi tarafından Eylül ayı toplantısında Sevgi Yolu üzerindeki seyyar satıcıların kaldırılması için karar alındı. Kararın ardından Sevgi Yolu'nun girişine 'Değerli Alaşehirliler Esnaflarımızın Korunması ve Ticaretin Geliştirilmesi Amacıyla, 11 Kasım Tarihinden İtibaren Sevgi Yolu’nda Seyyar Satışa İzin Verilmeyecektir' yazılı afiş asıldı. Ayrıca, Sevgi Yolu üzerinde seyyar satış yapan satıcılar zabıta tarafından resmi evrak tebliğ edilerek bilgilendirildi. Sevgi Yolu girişinde ve Cumhuriyet Meydanı'nda seyyar araba ile simit ve turşu satışı yapan Davut K. (42), alınan karara tepki gösterdi. Davut K., seyyar arabasının üzerine koyduğu plastik sandalyeyi ateşe verdi. Arabanın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca müdahalede bulundu. Öte yandan, Davut K. ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Davut K., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, konuya ilişkin, "Evimize ekmek götürmemizi engelliyorlar, benim başka işim yok, evime nasıl bakacağım, bize çözüm üretsinler, yapılan uygulamayı protesto etmek için böyle bir eylem yaptım" dedi.
Yapılan eylem hakkında açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Öncelikle hiç kimsenin ekmeği ile oynamayız. Kazancına engel olmayız. Eylemi yapan vatandaşımız Davut K. ile olaydan yaklaşık bir saat önce 15-20 dakika sohbet ettim. Neden böyle bir uygulama yapıldığını anlattım, o da kendisinin ikna olduğunu belirterek, bana teşekkür etti. Neden böyle bir girişimde bulundu, bir anlam veremedim. Tamamen provatif bir eylem olduğunu düşünüyorum. Bu karar esnaflarımızdan gelen şikayetler üzerine Belediye Meclisimiz tarafından alınmış olan bir karar" diye konuştu.

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