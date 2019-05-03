Belediyenin borç ve alacaklarını afiş yaptırıp astırdı

Celal SAYIN/ÇARDAK (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çardak ilçesinin Belediye Başkanı AK Parti'li Hüsnü Yılmaz, belediyenin alacak ve borçlarını afiş yatırıp, binaya astırdı. Seçimlerde Demokrat Parti'den (DP) aday olan ancak seçilemeyen eski Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, afişe sosyal medyadan tepki gösterdi.

Çardak'ta, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart'taki yerel seçiminde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Hüsnü Yılmaz, görevi devralmasının ardından belediyenin borç ve alacaklarını tek tek uzmanlara hesaplattırdı. Bu borç ve alacakların yer aldığı afiş hazırlatan Yılmaz, bunu belediye binasına astırdı. Afişte hem Çardak Belediyesi'nin hem de belediye şirketi olan Beltaş A.Ş.'nin borç ve alacaklarına yer verildi. Belediyenin kasasında 10 bin 621 TL 80 kuruş nakit para bulunduğu, alacaklarının 1 milyon 601 bin 73 TL 17 kuruş, borçların ise 3 milyon 911 bin 997 TL 73 kuruş olduğu belirtildi. İkinci bölümde ise eski Belediye Başkanı Mahmut Öztürk tarafından kurulan Beltaş A.Ş.'nin kasasında 37 bin 834 TL 84 kuruş nakit para bulunduğuna, borçların ise toplam 1 milyon 331 bin 636 TL 40 kuruş olduğuna yer verildi. Afişte Beltaş A.Ş.'nin alacakların ise 218 bin 950 TL 99 kuruş olduğu belirtildi.

Afişin en altında ise, "31.03.2019 tarihi itibari ile toplam 5.243.634.13 TL borçla belediyeyi devir almış bulunmaktayım. Hüsnü Yılmaz, Çardak Belediye Başkanı" ifadesine yer verilerek, belediye ve belediye şirketi Beltaş A.Ş:'nin toplam borcuna dikkat çekildi.

ESKİ BAŞKANI SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Belediye binasının önüne asılan afişe, 31 Mart'taki yerel seçimlerde AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmeyince DP'den yarışa giren ancak seçilemeyen, Çardak Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Mahmut Öztürk'ten yanıt geldi. Öztürk, sosyal medya hesabından tepkisini dile getirip, "Silemiyorsan karalama. Hodri meydan. Tüm Çardaklı'nın huzurunda 5 yılın hesabını vermeye hazırım. Çardak Belediyesi'nin borcu 31.03.2019 itibariyle sadece 757 bin TL'dir" yazılı paylaşımda bulundu. Öztürk, görevde olduğu 5 yılda yaptığı hizmetleri de sıraladı.

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