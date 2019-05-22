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Belediyenin borcunu çarşı meydanına astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediyenin geçmiş dönemden kalan borçlarını seçim dönemi söz verdiği gibi Çarşı Meydanı’nda bulunan alışveriş merkezi binasına asarak Gemliklilere ilan etti.Borç 101 milyonu aşıyorFirma, şahıs borçları 15 milyon 794 bin 402 lira, alınan depozito teminatları 2 milyon 431 bin 673 lira, emanetler hesabı 3 milyon lira, vergi dairesi borçları 2 milyon 977 bin 643 lira, Sosyal Güvenlik Kurumu borçları 2 milyon 216 bin 28 lira, Kültür Varlıkları Katkı Payı borçları 526 bin 522 lira, sosyal konutlar ve taahhüt borçları 74 milyon 352 bin 85 lira borcu olduğu ifade edildi.“Şeffaf belediyeciliğin gereğini yaptık”Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Belediyemizin borçlarını seçim dönemi söz verdiğimiz gibi çarşı meydanında bulunan alışveriş merkezimize asarak halkımızı bilgilendirdik.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediyenin geçmiş dönemden kalan borçlarını seçim dönemi söz verdiği gibi Çarşı Meydanı’nda bulunan alışveriş merkezi binasına asarak Gemliklilere ilan etti.

Borç 101 milyonu aşıyor
Firma, şahıs borçları 15 milyon 794 bin 402 lira, alınan depozito teminatları 2 milyon 431 bin 673 lira, emanetler hesabı 3 milyon lira, vergi dairesi borçları 2 milyon 977 bin 643 lira, Sosyal Güvenlik Kurumu borçları 2 milyon 216 bin 28 lira, Kültür Varlıkları Katkı Payı borçları 526 bin 522 lira, sosyal konutlar ve taahhüt borçları 74 milyon 352 bin 85 lira borcu olduğu ifade edildi.

“Şeffaf belediyeciliğin gereğini yaptık”
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Belediyemizin borçlarını seçim dönemi söz verdiğimiz gibi çarşı meydanında bulunan alışveriş merkezimize asarak halkımızı bilgilendirdik. Şeffaf belediyecilik anlayışımızı görevimiz boyunca sürdüreceğiz. Gemlikli yurttaşlarımızın vergileriyle ayakta tuttuğu Gemlik Belediyesi’nin şu anda ne halde olduğunu bilmeye hakkı var” dedi.
Belediyenin kasasındaki para konusunda da açıklama yapan Sertaslan, göreve başladıklarında kasada 1 milyon lira civarında bir para olduğu, o paranın da belediye şirketi olan Gemtaş’ın maaş ödemesine gittiğini belirtti.

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