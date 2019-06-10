Belediyenin deposundan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait depodan malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde TESKİ'ye ait malzemelerin ve kabloların kesilerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları teknik incelemeler sonucu çalınan malzemelerin H.Y. isimli bir kişiye satıldığını tespit etti.

H.Y. ile yapılan görüşmelerin ardından hırsızlık şüphelisi olarak B.C, H.Ş. ve Ö.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

