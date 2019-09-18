Belediyenin desteği öğrencileri modern bir okula kavuşturdu

Bozokkalfa, belediyenin desteğiyle öğrencileri temiz ve renkli bir ortamla buluşturduklarını anlatarak, okuldaki bütün öğretmenlerin, yaz tatilinde okulun temizliğine ve düzenlenmesine katkı sunduğunu aktardı.

Yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim görecek olmasından duydukları mutluluğu dile getiren Bozokkalfa, okulun yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Arif Eminoğlu İlkokulunda görevli idareciler ve öğretmenler, öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim görebilmesi için Bağlar Belediyesinden destek istedi.

"Okulun bahçesinde yer yer çukurlar vardı. Belediye bir hafta içerisinde kilitli taşlarımızı yaptı. Banklar ve çöp kutuları yerleştirdi. Belediye Başkanımızın talimatıyla tüm eksikler giderilerek, okulumuz çok güzel bir görünüme kavuştu." diyen Bozokkalfa, yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı ve tüm ekibe teşekkür etti.

İngilizce öğretmeni İlknur Kocaman, okulu öğrenciler için uygun alan haline getirdiklerini dile getirerek, "Çok güzel oyun alanları yaptık. Okuldaki tüm öğretmenler canı gönülden çalışarak, duvarlarda çizim yaptı. Sınıflarımızın içindeki sıraları boyadık. Öğrencilerimiz okula geldiklerinde çok güzel çok heyecanlı bir şekilde eğitime başladılar." diye konuştu.

- Öğrenciler mutlu

Öğrencilerden Zehra Aksoy, okulun yenilenmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Aksoy, "Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Sıralarımız daha önce böyle boyalı değildi. Okula geldiğimde her yer tertemizdi." dedi.

Ali Kendal Asana, okullarının yapılan çalışmalarla tertemiz olduğunu aktardı.

- Belediyeye teşekkür plaketi