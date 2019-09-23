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Belediyenin duvarına İzmir Marşı eşliğinde dev Atatürk portresi çizimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 15:47 | Son Güncelleme

BOLU Belediyesi’nin bulunduğu binanın duvarına İzmir Marşı eşliğinde, üniversite öğrencileri tarafından dev bir Atatürk portresi çizilmeye başlandı.

Belediyenin duvarına İzmir Marşı eşliğinde dev Atatürk portresi çizimi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Belediyesi’nin bulunduğu binanın duvarına İzmir Marşı eşliğinde, üniversite öğrencileri tarafından dev bir Atatürk portresi çizilmeye başlandı.
Bolu Belediyesi'nin kentte boş bulunan duvarları, portre ve grafiti çalışmalarıyla doldurma projesi kapsamında ilk olarak Bolu Belediyesi'nin inşaat halindeki kısmının duvarına dev Atatürk portresi çizimine başlandı. Yapımı süren dev portre kentte yaşayan vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı.
Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, kentte boş duvar bırakmayacaklarını anlatarak, "Şu anda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün portresini yapıyoruz. Tabi bununla kalmayacak. Bundan sonra da ilimiz için çok değerli olan İzzet Baysal'ımızın portresini yapacağız. Bunun için yer tespiti yapıyoruz. Sadece bu portrelerle kalmayacak. İlimiz ve ülkemiz için büyük değerlerin portrelerini yapmaya devam edeceğiz. Şehrimizde görülen her boş duvar bizim için bir sanat duvarı haline gelecek. Biz burayı portrelendireceğiz. Bizim her sokağımız sanata çıkacak. Üniversite öğrencisi arkadaşlarımızdan yararlanıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Belediyenin duvarına İzmir Marşı eşliğinde dev Atatürk portresi çizimiBelediyenin duvarına İzmir Marşı eşliğinde dev Atatürk portresi çizimiBelediyenin duvarına İzmir Marşı eşliğinde dev Atatürk portresi çizimiBelediyenin duvarına İzmir Marşı eşliğinde dev Atatürk portresi çizimi

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