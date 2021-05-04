Belediyenin ilk otobüsüne şoför bulunamadı, direksiyona bakın kim geçti!

Sosyal hizmetlerde kullanılmak amacıyla bir otobüs talebi üzerine daha önce Başbakanlık aracı olarak kullanılan otobüs, Şenpazar Belediyesine hibe edildi.

Ankara'da bulunan aracın gerekli değişikliklerin yapılması için İstanbul'a götürülmesi kararlaştırıldı. Ancak Şenpazar Belediyesi bünyesinde otobüs kullanma yeterliliği olan kimse bulunmaması üzerine aracı İstanbul'a, daha önce otobüs şoförü olan Belediye Başkanı Cem Çınar götürdü.

İstanbul'da gerekli değişiklikler yapılan otobüs, daha sonra yine Başkan Çınar tarafından Şenpazar'a getirildi. İlçe halkına yönelik geziler düzenlenmesi planlanan otobüsün direksiyonunda ise şimdilik Belediye Başkanı Çınar bulunacak. Çınar, AA muhabirine, 2014 yılından bu yana Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyledi.

Yıllarca Başbakanlığa hizmet eden otobüsü aldıklarında trafikten çekilmiş halde olduğunu belirten Çınar, "Bu aracı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum aracılığıyla bulduk. Bizim hayallerimiz vardı. Hayalimizi gerçekleştirmek için ilgili kurumlara talebimizi ilettik. Taleplerimiz makul karşılandı, aracı Şenpazar Belediyesine kazandırdık." dedi.