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Belediyenin işten çıkardığı kadından HDP önünde protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 12:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışırken haksız yere iş akdinin feshedildiğini iddia eden Gülistan Can, elinde pankartla HDP il binası önünde tepkisini dile getirdi - Gülistan Can: - "Ne yapmışım, niye beni işten çıkarıyorsunuz? diye sordum. Bir cevap veremediler. Onlardan değilim diye beni işten çıkardılar. Basına açıklama yaptım diye iki kişi bana saldırdı"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışırken haksız şekilde iş akdinin feshedildiğini öne süren Gülistan Can, elinde pankartla HDP il binası önünde tepkisini dile getirdi.

Yaklaşık 2,5 yıldır çalıştığı işinden haksız şekilde çıkarıldığını ve mağdur edildiğini gerekçe gösteren 37 yaşındaki Can, durumu protesto etmek için HDP il binası önüne geldi.

Elinde "HDP'li belediye işime son verdi. Engelliyim işimi geri istiyorum." yazılı pankart taşıyan Can, yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce HDP'li Kayapınar Belediyesi tarafından iş akdinin feshedildiğini belirtti.

"Ne yapmışım, niye beni işten çıkarıyorsunuz? diye sordum. Bir cevap veremediler. Onlardan değilim diye beni işten çıkardılar." diyen Can, işten çıkarıldığı haberlerinin basında yer almasının ardından saldırıya uğradığını savundu.

Can, "Basına açıklama yaptım diye evime giderken iki kişi bana saldırdı. Kim yönlendirmişse bilmiyorum. Bana, 'Biz başkanız, biz yaparız.' dediler. Engelli olan ayağıma vurdular. Kolum sargılı. Niye işime son verildi? Niye ben dayak yedim? İşimi geri istiyorum." diye konuştu.

Açıklama yaptığı sırada il binasından çıkan HDP'lileri gören Can, "İşimi geri istiyorum." diye seslendi. Partililer daha sonra il binasına girdi.

Öte yandan, Kayapınar Belediyesi yetkilileri, bu konuda açıklama yapmak istemediklerini belirtti.

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Diyarbakır Kayapınar Belediyesi

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