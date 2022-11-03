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Belediyenin istihdam ettiği "çekçekçiler" ayda 400 ton katı atık topluyor

03.11.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Yıldırım Belediyesinin sosyal güvence ve elektrikli araç vererek istihdam ettiği "Atık Dönüşüm Timi", ilçenin 69 mahallesindeki atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor.

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'nın en kalabalık ilçelerinden Yıldırım'da, belediyenin elektrikli araç vererek çekçekçilerden kurduğu 70 kişilik "Atık Dönüşüm Timi", çöplerin ekonomiye kazandırılmasında ilk basamağı oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek vererek örnek çalışma başlatan Yıldırım Belediyesi, 5 ay önce "çekçekçi" olarak bilinen katı atık toplayıcılarını sosyal güvence ve elektrikli araç vererek istihdam etti.

Çalışmayla 18 yaş altı çocukların çalıştırılmasını da önleyen belediye, toplanan atıkları kendi tesislerinde ayrıştırarak ham maddeye dönüştürüyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AA muhabirine, uyguladıkları projeyle atık toplayıcılarının bir düzen içinde çalışmalarına olanak sağladıklarını söyledi.

Elektrikli araçlarla doğaya zarar verilmediğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kent asayişiyle ilgili ciddi bir sorun oluşuyordu çünkü çekçekçi kılıfında asayişe zarar veren kişilerle zaman zaman karşılıyorduk, bunun da önüne geçmiş olduk. Artık geri dönüşüm malzemelerinin birer atık değil, bir dönüşüm ham maddesi olarak kazanılmasını sağladık. Çalışmalarımıza başlayalı 5 ayı geçti ve 69 mahallemiz var ilçemizde, her bir mahalleye bir ekip olacak şekilde 69 ekibimiz şu anda sahada bu çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmalara başlamadan önce 20-25 ton civarında geri dönüşüm ham maddesi toplarken bu sayede 400 tonun üzerinde geri dönüşüm ham maddesi topluyoruz."

Yılmaz, sıfır atık konusundaki çalışmalarının diğer belediyelerin de dikkatini çektiğini, projeleri hakkında kendilerinden bilgi isteyenler olduğunu anlattı.

Bu konuda bilgi birikimlerini paylaştıklarını, Türkiye'de bu işin yaygınlaşmasını önemsediklerini aktaran Yılmaz, "Sıfır atık çalışmalarını himaye eden Emine Erdoğan Hanımefendinin sosyal medyada bu işlerimizi takdir eden paylaşımları bizleri son derece mutlu etti, motive etti ve bu çalışmalara biz de daha bir önem vermeye başladık." dedi.

Çevreyi ve dünyayı çocukların emaneti olarak gördüklerini dile getiren Yılmaz, toplanan atıkların en az yüzde 50'sinin geri dönüşüm ham maddesi niteliğinde evlerde ayrıştırılması konusunda da çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

"ŞİMDİ DURUMUMUZ ÇOK DAHA İYİ"

"Atık Dönüşüm Timi"nin üyelerinden Ertan Yıldırım da Yılmaz'a teşekkür ederek, "Çevre dostu elektrikli motor kullanıyoruz. Geri dönüşüm topluyoruz, mahallelerdeki çöp konteynerlerinden, evlerden. Bunları aktarma istasyonuna götürüyoruz." ifadesini kullandı.

Doğan Çalıkoğlu da çekçekle çalışmanın kendileri için zor olduğunu ve yeni çalışma yöntemiyle rahat ettiklerini belirtti.

İnsanların kendilerine olan bakışının da değiştiğini kaydeden Çalıkoğlu, "Şimdi durumumuz çok daha iyi. Önceden kötü bir gözle bakıyorlardı, şimdi bu elektrikli motorlarla çıktığımız zaman daha iyi." diye konuştu.

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