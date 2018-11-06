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Belediyenin kapısına, hizmet alamadıkları iddiasıyla siyah çelenk bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 14:59 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde belediye önünde toplanan bir grup, belediyeden gerekli hizmetleri alamadıklarını öne sürerek kapısına siyah çelenk bıraktı.

Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde belediye önünde toplanan bir grup, belediyeden gerekli hizmetleri alamadıklarını öne sürerek kapısına siyah çelenk bıraktı. Marmara Ereğlisi ilçesinde oturan bir grup vatandaş, CHP'li belediyeden yeterli hizmet alamadıklarını öne sürerek Yeniçiftlik ek hizmet binası önünde protesto eylemi yaptı. Ellerinde 'Başkan neredesin beya, çamurla yaşamaya devam' yazılı pankart ve dövizler taşıyan grup adına konuşan Hüseyin Alp, emekli biri olduğunu ve başkan adayı olmadığını ifade ederek, "Belediye başkanlığına da aday değilim encümen adayı da değilim. Ben burada yaşayan emekli bir vatandaşım ve yıllardır burada yaşıyorum. Etrafımdaki insanların her birisinin birbirine ‘ya buradaki belediye çalışmıyor’ diye bu belediyenin çalışmadığını duyuyorum. Dedim ki kardeşim belediye çalışmıyorsa, buyurun gelin sesimizi duyuralım. Belediyenin bütün anonslarına rağmen ‘hiç kimse oraya gitmesin’ demesine rağmen sağ olsun arkadaşlarımız buraya geldi ve gelenlerden Allah razı olsun bizim arkamızda kimse yok, hiçbir parti yok. Benim arkamda Allah’tan başka kimse yok. Allah da mağdurun mazlumun yanındadır şüphesiz" dedi. Belediyeden yeterli hizmetleri alamadıkları için eylem yaptıklarını ifade eden Alp, şöyle konuştu: "64 yaşındayım 40 yıldan beridir Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veriyorum. Yani biz bu kadar uğraşsaydık, bu kadar çaba gösterseydik Cumhurbaşkanını bile bu köye getirmiştik ama bir belediye başkanını getiremedik. Ben burada toplanan insanlar için şu partili bu partili diyemem, biz burada halkız. Ben oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdim ama eve bir misafirim geldiği zaman buranın belediyesi hangi partiden dendiği zaman CHP demeye utanıyorum. Çünkü sokaklarımız çamurdan çıkılmıyor, çocuk parklarımız yok olan çocuk parkları da çocuğu içine koysanız ottan çocuk görünmüyor” Konuşmaların ardından belediye ek hizmet binası önüne siyah çelenk bırakan kalabalık daha sonra oradan ayrıldı. Protesto eylemi süresince jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Protesto edilen Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Uyan'in aynı dakikalarda Marmara Ereğlisi ana binada meclis üyeleriyle toplantıda olduğu öğrenildi.

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