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  4. Belediyenin kullanılmayan binasında elebaşı Öcalan’ın fotoğrafları ele geçirildi

Belediyenin kullanılmayan binasında elebaşı Öcalan’ın fotoğrafları ele geçirildi

05.03.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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Van’ın merkez İpekyolu Belediyesinin kullanılmayan ek hizmet binasında yapılan aramalarda terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Bostaniçi Mahallesi’nde kullanılmayan İpekyolu Belediyesi ek hizmet binası yerleşkesinde arama yaptı.

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesinin kullanılmayan ek hizmet binasında yapılan aramalarda terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Bostaniçi Mahallesi’nde kullanılmayan İpekyolu Belediyesi ek hizmet binası yerleşkesinde arama yaptı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin resimlerinin bulunduğu afişler, örgütü simgeleyen bez parçaları, adli mercilerce basımı ve dağıtımı yasaklanan yayınlar ile KHK ile kapatılan derneklere ait olduğu değerlendirilen belgeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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