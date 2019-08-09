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Belediyenin merdiven boşluğunda intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 13:04 | Son Güncelleme

YALOVA Belediyesi hizmet binasındaki merdiven boşluğuna çıkan E.A., borçları olduğu gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu.

Belediyenin merdiven boşluğunda intihara kalkıştı

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,(DHA)-YALOVA Belediyesi hizmet binasındaki merdiven boşluğuna çıkan E.A., borçları olduğu gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu. E.A., yaklaşık 1 saat süren çaba ile intihardan vazgeçirildi.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Yalova Belediyesi hizmet binasına gelen E.A.(34) adlı erkek, borçları nedeniyle bunalıma girdiğini söyleyerek, 5'inci katın merdiven boşluğuna çıktı. Belediye çalışanları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Belediyeye gelen itfaiye ekipleri, branda açtı. Polis, yaklaşık 1 saat süren ikna çabası sonunda E.A.'yı intihardan vazgeçirdi. E.A., sağlık kontrolü için Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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Belediyenin merdiven boşluğunda intihara kalkıştıBelediyenin merdiven boşluğunda intihara kalkıştıBelediyenin merdiven boşluğunda intihara kalkıştıBelediyenin merdiven boşluğunda intihara kalkıştı

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