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Belediyenin okula gönderdiği sıralar kabul edilmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 14:22 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde belediyenin bir velinin talebi üzerine ilkokula gönderdiği sıralar, iddiaya göre, okul yönetimi tarafından kabul edilmedi.

Belediyenin okula gönderdiği sıralar kabul edilmedi

Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde belediyenin bir velinin talebi üzerine ilkokula gönderdiği sıralar, iddiaya göre, okul yönetimi tarafından kabul edilmedi. Okula alınmayan sıralar geri gönderilirken, talepte bulunan veli duruma tepki gösterdi.
Dinar Şakir Üniver İlkokulu'ndaki bir öğrencinin velisi Mehmet Porsuk, Dinar Belediye Başkanı İYİ Partili Saffet Acar'dan, okuldaki sıraların eski olduğunu belirterek tekli sıra talebinde bulundu. Velinin talebi üzerine Başkan Acar'ın talimatıyla tekli sıra alınarak okula gönderildi. Zabıta ekipleri tarafından kamyonetle okula getirilen 15 sıra, okul yönetimine teslim edilmek istendi ancak iddiaya göre okul müdürü, sıraların içeri alınmasına izin vermedi. Bunun üzerine sıralar belediye ekipleri tarafından geri götürüldü.
Sıraların içeri alınmadığı haberini alıp okula gelen veli Mehmet Porsuk, gazetecilere açıklama yaptı. Porsuk, "Belediye Başkanımızdan sınıfımız için sıra rica ettik. Sıralar geldi, görüldüğü gibi okulun içerisine alınmadı. Burası bizim okulumuz, bizim memleketimiz, bu çocuklar bizim çocuklarımız, başkasının çocuğu değil" dedi.
Okul müdürü ise konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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Belediyenin okula gönderdiği sıralar kabul edilmediBelediyenin okula gönderdiği sıralar kabul edilmedi

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