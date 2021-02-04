YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Belediyenin tarihi koruma kararı Caferli’de sevinçle karşılandı

Belediyenin tarihi koruma kararı Caferli’de sevinçle karşılandı

04.02.2021 12:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi’nin, doğal güzelliği ile ön plana çıkan Caferli Mahallesi’nde özgün mimari yapının korunması amacıyla inşaatlarda geleneksel dokuya uygun malzeme seçimini zorunlu kılması çevreciler tarafından sevinçle karşılandı.

Kuşadası Belediyesi’nin, doğal güzelliği ile ön plana çıkan Caferli Mahallesi’nde özgün mimari yapının korunması amacıyla inşaatlarda geleneksel dokuya uygun malzeme seçimini zorunlu kılması çevreciler tarafından sevinçle karşılandı. Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazlı Deniz Kuruoğlu, "Kuşadası Belediyesi’ne bu konuda gösterdiği özen ve hassasiyet dolayısıyla çok teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda bulunan Caferli Mahallesi’nde, bugünlerde şenlik havası yaşanıyor. Kuşadası Belediyesi’nin 2 Şubat’taki olağan meclis toplantısında, Caferli’nin özgün mimari yapısını korumak için aldığı karar hem mahalle sakinleri hem de çevreciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Karara göre; mahalle sınırları içerisinde yapılacak tüm yeni yapılarda, devam eden tadilat projelerinde ve iskân raporu henüz alınmamış inşaatlarda geleneksel dokuya uygun malzeme seçimi yapılacak. Aynı zamanda yöresel mimari karakterin korunmasına da hizmet edecek kararla bölgede inşa edilen betonarme yapılar bundan böyle üzeri doğal taş kaplamalı ve kiremit çatılı olacak. Alınan karar, 2014 yılından bu yana ekolojik tarım çalışmalarının da yapıldığı Caferli Mahallesi’nde çevre ve doğal yaşamın korunması açısından büyük önem taşıyor.
“ Çok mutlu olduk “
Caferli Mahallesi’nde yaklaşık 35 yıldır çiftçilik yaparak geçimini sağladığını belirten Korkut İşbilen (61), "Köyümüzde betonarme yapıların çoğalarak doğal yapıyı bozmasını istemiyoruz. Bu nedenle Kuşadası Belediyesi’nin vermiş olduğu karar bizi çok mutlu etti. Aslında biz bu kararın daha önceki yıllarda alınmasını istiyorduk. Artık bağ ve bahçelerimiz daha güvende olacak" dedi.
“ Teşekkür ediyorum “
Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazlı Deniz Kuruoğlu ise "Öncelikle Kuşadası Belediyesi’ne bu konuda gösterdiği hassasiyet dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Dernek olarak 2015 yılından bu yana Caferli’de çevrenin korunması ve ekolojik tarım yapılarak kadınların ilçe ekonomisine katkıda bulunması için faaliyet yürütüyoruz. Caferli, Kuşadası’nda sahip olduğu doğal güzelliği nedeniyle dikkatleri üzerine çeken bir yer. Bu karar, Caferli’nin doğal yapısı bozulmadan gelişmesini sağlayacak" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:41
Sabah
08:03
Öğle
13:28
İkindi
16:17
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Deniz Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Kaynar Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Belediyenin tarihi koruma kararı Caferli’de sevinçle karşılandı

Belediyenin tarihi koruma kararı Caferli’de sevinçle karşılandı

Belediyenin tarihi koruma kararı Caferli’de sevinçle karşılandı

Belediyenin tarihi koruma kararı Caferli’de sevinçle karşılandı

Söke Belediyesi’nden Devlet Hastanesi’ne 4 solunum cihazı

Söke Belediyesi’nden Devlet Hastanesi’ne 4 solunum cihazı

Aydın’da Ocak ayında 8 milyon TL trafik cezası uygulandı

Aydın’da Ocak ayında 8 milyon TL trafik cezası uygulandı

Milli park yoluna vatandaşlar önlem alınmasını istiyor

Milli park yoluna vatandaşlar önlem alınmasını istiyor

Yenipazarlı muhtarlar yeni yapılan hastaneyi beğendi

Yenipazarlı muhtarlar yeni yapılan hastaneyi beğendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.