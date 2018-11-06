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Belediyenin WhatsApp ihbar hattına gelen ilginç mesajlar şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 12:06 | Son Güncelleme

 TOKAT'ın Turhal ilçe belediyesi tarafından vatandaşlarla daha hızlı iletişim kurulması amacıyla kurulan WhatsApp ihbar hattına gelen ilginç mesajlar şaşırttı.

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçe belediyesi tarafından vatandaşlarla daha hızlı iletişim kurulması amacıyla kurulan WhatsApp ihbar hattına gelen ilginç mesajlar şaşırttı. Bir kadın, 'Çocuğumu nasıl sustururum' şeklinde mesaj atarken, bir başkası ise cinler ve masonlarla yaşadığını iddia etti.

Turhal Belediyesi tarafından vatandaşlara daha hızlı hizmet götürülebilmesi için WhatsApp ihbar hattı kuruldu. Kurulan ihbar hattına ilginç ihbarlar gelmeye başladı. Çocuğunu susturamayan bir anne 'Çocuğumu nasıl sustururum' diye mesaj attı. Bir vatandaş ise cinlerle ve masonlarla yaşadığını iddia ettiği hikayeleri anlatan mesajlar gönderdi.

Belediye yetkilileri, whatsApp ihbar hattına gelen bu tür mesajların atılmaması konusunda uyarıda bulundu.

'CİNLERLE, MASONLARLA NELER YAŞADIĞINI BİZE ANLATIYOR'

Turhal Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli Aykut Zor, WhatsApp ihbar hattının belediye ile vatandaşlar arasına hızlı bir iletişim aracı olarak kurulduğunu ifade ederek, "Olumlu yönleri de var, olumsuz yönleri de var. Son zamanlarda olumsuz yönleriyle meşgul ediliyoruz. WhatsApp ihbar hattımıza son zamanlarda bizi uğraştıracak ve vatandaşa daha hızlı hizmet götürmemizi engelleyecek mesajlar geliyor. Çocuğunu susturamayan vatandaşlar bize yazıyor. Köpekleri ile ilgilenemeyen ve son zamanlarda yeni bir sapığımız daha düştü. Cinlerle, masonlarla neler yaşadığını bize anlatıyor. Ev hallerinden görüntüler atıyor bize ve bizi engelliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu tür iletişim araçlarını engellememesi vatandaşlara daha hızlı bir iletişim gitmesi için böyle davranmamalarını rica ediyoruz. Sapığımız bize farklı dillerde konuşuyor. İngilizce, Romence konuştuğu oluyor. Garip sesler atıyor. Bizimle iletişim sağladığı saatler genellikle gece 03.00'te yazıyor. Çocuğunu susturamayan anne bile çocuğu nasıl sustururum diye mesaj atıyor" dedi.

Belediye watsap ihbar hattına gönderilen bir mesajda ise bir vatandaşa cinler musallat olduğunu ve bırakmadığını yazarak, 'Bana musallat olmuş şey, sabah akşam bana işkence ediyor. Ondan nefret ediyorum, beni kendi amaçları için köle yaptı. Ondan kurtulamıyorum, hep peşimde sen Michael Faraday'dan Albert Einstein'dan bile daha iyisin. Onların hiç anlayamadığı şeyleri anlıyorsun. Seni bırakmam diyor' şeklinde mesaj gönderildiği görüldü.

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