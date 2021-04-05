Belediyenin yıkmadığı metruk binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu

Afyonkarahisar’da zaman zaman hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgâr çatıları yerinden söktü. Alınan karara rağmen yıkmadığı belirtilen metruk evin sac çatısı uçup yan tarafından evin güneş enerji sistemini yıkıp ardından park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay yaklaşık 20 Bin TL’lik zararla atlatıldı.

Olay, kent merkezi Burmalı mahallesi, 146 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı yaşanan olayda Afyonkarahisar Belediyesi’nin metruk konumda olduğu için yıkım kararı aldığı, ancak sahibinin maddi problemlerinden dolayı gerekli harç bedelini yatıramadığı için yıkılmayan evin çatısı, saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye çıkan şiddetli rüzgârdan dolayı uçtu. Çatı önce yanındaki Remzi Esenlikler’e ait evin çatısındaki güneş enerjisi sistemini parçalayıp ardından Mustafa Yalçın’a ait park halindeki 03 ABM 683 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olayın sabaha karşı yaşanması ve o saatlerde sokakların boş olmasından dolayı ölüm ya da yaralanmanın önüne geçilirken, olaydan dolayı yaklaşık 20 Bin TL’lik maddi hasar meydana geldi.