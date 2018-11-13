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Belediyenin zeytinleri, ihtiyaç sahipleri için yağ oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 11:25 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinler toplanıp zeytinyağı haline getirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinler toplanıp zeytinyağı haline getirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Kimse, kimsesiz kalmayacak, çocuklar yatağa aç girmeyecek dedik. Halkımızın olan bu değerleri belediyemiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz" dedi.

Mudanya Belediyesi'nin geçen yıl başlattığı, 'Topraktan Halka Zeytinyağı' projesi kapsamında belediyeye ait arazilerde, refüj ve park gibi kamusal alanlarda yetişen zeytinler belediye ekipleri ve gönüllülerce toplandı. Özel bir yağhanede sıkılan zeytinlerden elde edilen zeytinyağı, şişelenerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Geçen yıl hasat döneminde elde edilen yaklaşık 1 ton zeytinyağını tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bu sezonda da 1 ton zeytinyağını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

'HALKIN MALI HALKIN OLACAKTIR'

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Türkyılmaz, "Sözümüz vardı, 'Halkın malı halkın olacaktır' dedik. Geçtiğimiz yıl ortak yaşam alanlarında, refüjlerde, parklarda bulunan zeytinler toplandı ve yağ olarak işlendi. Yağları ihtiyaç sahibi insanlara sunmuştuk. Bu yıl da devamı geliyor, önümüzdeki yıl da devamı gelecek. Söylediğimiz gibi ne söz verdiysek yerine getirdik. 'Kimse, kimsesiz kalmayacak, çocuklar yatağa aç girmeyecek' dedik. Halkımızın olan bu değerleri belediyemiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Her gramında alınteri olan, sevgi olan bu ürünlerimiz ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır" dedi.

'HEP BİRLİKTE ÇALIŞTIK'

Proje kapsamında zeytin toplama için belediye çalışanları, aileleri ve gönüllülerle çalıştıklarını belirten Türkyılmaz, "Bizim bütün işlerimiz sevgiyle yapılıyor. Ürettiklerimizi de çoğaltıp, halkımıza adil bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Burada ürettiğimiz zeytinyağı tamamen organik olmasının ötesinde, kalite olarak da oldukça iyi, asit oranı düşük, değerli bir ürün. Üretim geçtiğimiz yıl 1 tonu aşmıştı. Bu yıl biraz az da olsa bunu dışarıdan takviyelerle tamamlamaya çalışacağız. Çünkü ihtiyaç sahiplerimizin her birine ulaştırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

'BİZİ GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLUYORLAR'

Üretilen zeytinyağlarının dağıtımını üstlenen Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 'Zeytin Dalı' birimi çalışanı Dilara Gencer ise, "Gideceğimiz aileleri önceden belirleyip, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engellilere göre ayırt ediyoruz. Bizi görünce, kapılarını çalınca çok mutlu oluyorlar. Projemizi büyüterek olabildiği kadar çok aileye ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

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