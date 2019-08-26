HABER

Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin eylemi 125'inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 17:15 | Son Güncelleme

BOLU'da, işten çıkarılan belediye işçilerinin oturma eylemi 125'inci gününde devam etti.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, işten çıkarılan belediye işçilerinin oturma eylemi 125'inci gününde devam etti. Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği eylemde işçiler, işe geri dönmeyi talep etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye seçimleri öncesi adaylığı döneminde, başkan olması halinde hiçbir belediye işçisini işten çıkarmayacağı yönünde noter tasdikli taahhüt imzaladı. Ancak 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine Nisan ayında son verildi. Bunun üzerine işten çıkarılan belediye işçileri tepkilerini oturma eylemi yaparak ortaya koydu. İşçilerin oturma eylemi 125'inci gününde devam etti.

Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği eylemde işçiler, işe geri dönmeyi talep etti. Demokrasi Meydanı'nda süren oturma eyleminde basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş, "Liyakatiyle çalışan emekçileri keyfi uygulamayla mağdur eden CHP’li Özcan, işten çıkardığı işçileri ikişer üçer gruplar halinde işe geri alma sözü verdiğini zaman zaman belirtmekle birlikte, işçileri işe geri almamasına sendikamız tarafından gerçekleştirilen Emek ve Adalet Yürüyüşü’nü sebep olarak gösterme gafletine düşmektedir. Başkan Özcan kimi kandırmaya çalışmaktadır? Kamuoyunu şaşırtmaya ne zamana kadar devam edecek, nereye kadar rol yapacak? Kur’an-ı Kerim ile Noter tasdikini bile şahsi çıkarlarına alet etmekten çekinmeyen Tanju Özcan güvenirliliğini kaybetmiştir. Sayın Özcan dik durmamakta ısrar ededursun, biz her zaman olduğu gibi dik durmaya devam edeceğiz" dedi.

Öz Güven-Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz ise "Öz Güven-Sen olarak biz de Bolu Belediye Başkanı tarafından haksız ve hukuksuz olarak işten çıkarılan kardeşlerimizin yanında olmayı borç biliyoruz. Bolu’daki işçilerin başına gelen elim hadiselerin bizlerin de başına gelmemesi için Bolu’daki emekçi kardeşlerimize desteğimizi göstermek adına bugün buradayız. Bolu Belediyesi önünde nöbet tutan bu arkadaşlarımızın tek amacı evlerine ekmek götürmek, insanca yaşayabilmek, çoluk çocuklarının rızıklarını kazanmaktır" diye konuştu.

Balkonda oturan kadını başından vurdular! Balkonda oturan kadını başından vurdular!
TÜBİTAK ve TÜSEB işbirliği yapacakTÜBİTAK ve TÜSEB işbirliği yapacak
Yaralı kumruya miniklerden şefkat eliYaralı kumruya miniklerden şefkat eli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Altınla ilgili önemli tahmin!

Altınla ilgili önemli tahmin!

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Ulaş Önder'i UBER öldürdü' Büyük tepki: Düşmek üzereyiz

'Ulaş Önder'i UBER öldürdü' Büyük tepki: Düşmek üzereyiz

Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Son dakika: CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’a silahlı saldırı!

CHP'li başkana silahlı saldırı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.