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Belediyesporlu dağcılar Kaçkar zirvesine tırmandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 15:17 | Son Güncelleme

Daha önce farklı bölgelerde tırmanış faaliyeti gerçekleştiren İnegöl Belediyespor Dağcılık Branşı üyesi 12 sporcu, 3937 rakımlı Kaçkar Dağı zirvesine tırmandı.19 Temmuz’da İnegöl’den yola çıkan Belediyesporlu 12 dağcı, sabah saatlerinde Rize Kavrun Yaylasına araçla ulaşıp orada ilk kampını attı.

Daha önce farklı bölgelerde tırmanış faaliyeti gerçekleştiren İnegöl Belediyespor Dağcılık Branşı üyesi 12 sporcu, 3937 rakımlı Kaçkar Dağı zirvesine tırmandı.
19 Temmuz’da İnegöl’den yola çıkan Belediyesporlu 12 dağcı, sabah saatlerinde Rize Kavrun Yaylasına araçla ulaşıp orada ilk kampını attı. Akşam dinlendikten sonra sabah tüm yükleriyle 4 saat Öküz Yatağı diye adlandırılan ana kamp bölgesine yürüyen dağcılar, kamp alanına ulaştıktan sonra ana kamp bölgesinde tekrar kamp atarak doğanın muhteşem değişimi ile gün içinde her mevsimi yaşadılar. İki günde yüzünü göstermeyen Kaçkar Dağı, akşamüstü saatlerine doğru görkemini dağcılara sundu.
Ana kamp bölgesindeki istirahatin ardından sabaha karşı 04.30’da zirve için yola çıkan dağcılar; Kapı Bölgesi, Çarşak Alanı ve Buzulu aşarak 5 buçuk saatte zirveye ulaştılar. Zorlu bir tırmanış olan Kaçkar Zirve Faaliyetinde 12 dağcıdan; Diler Yalaza, Eyüp Köksal, Hüseyin Görer, Yavuz Bayram, Yavuz Türk ve Serdar Kurtaran’dan oluşan 6 kişilik ekip zirveye ulaşabildi. Diğer dağcılar ise zirveye yakın bölgelerde zirve ekibini bekleyip hep birlikte 4 saatte ana kampa iniş gerçekleştirdi.
İnegöl Belediyespor dağcılık branşı üyeleri daha önce de 2016 yılı Temmuz ayında 3253 rakımdaki Aksaray Hasan Dağı, 2016 Ağustos ayında 3917 rakımdaki Kayseri Erciyes Dağı, 2017 Ağustos ayında Niğde Aladağlar Demirkazık zirve faaliyeti ve 2018 Ağustos ayında 5137 rakımdaki Ağrı Dağı tırmanışları gerçekleştirmişti.

Belediyesporlu dağcılar Kaçkar zirvesine tırmandı

Belediyesporlu dağcılar Kaçkar zirvesine tırmandı

Belediyesporlu dağcılar Kaçkar zirvesine tırmandı

Belediyesporlu dağcılar Kaçkar zirvesine tırmandı

Belediyesporlu dağcılar Kaçkar zirvesine tırmandı

Belediyesporlu dağcılar Kaçkar zirvesine tırmandı

Belediyesporlu dağcılar Kaçkar zirvesine tırmandı

Belediyesporlu dağcılar Kaçkar zirvesine tırmandı

Belediyesporlu dağcılar Kaçkar zirvesine tırmandı

Belediyesporlu dağcılar Kaçkar zirvesine tırmandı

Belediyesporlu dağcılar Kaçkar zirvesine tırmandı

Belediyesporlu dağcılar Kaçkar zirvesine tırmandı

Belediyesporlu dağcılar Kaçkar zirvesine tırmandı
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