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Belediyeye ait şirketin müdürlüğüne kardeşini getirdiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 23:14 | Son Güncelleme

Antalyanın İbradı İlçesine CHP'den Belediye Başkanı seçilen Serkan Küçükkuru'nun, belediyeye ait şirketin müdürlük görevine kardeşini getirdiği öne sürüldü - CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul: "Gerek Genel Başkanımız gerekse İl teşkilatı olarak belediyelerde ve şirketlerinde birinci derecede yakınların çalışmasını doğru bulmuyoruz" - Seçimlerde DSP belediye başkan adayı olan Mustafa Kozanoğlu: "Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bizim bir şey söylememiz bir şey ifade etmiyor. Bu davranışı kamuoyu değerlendirsin"

Antalyanın İbradı ilçesi Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru'nun, belediyeye ait tek şirketin müdürlük görevine kız kardeşini getirdiği iddia edildi.

Antalya’nın en küçük ilçesi İbradı'da, ikinci kez CHP'den Belediye Başkanı seçilen Serkan Küçükkuru’nun seçim sonrası atamaları tepkilere neden oldu. CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul da ilçe belediye başkanına ulaşamadığını, olay hakkında bilgi alamadığını söyledi.

Ancak böyle bir durum varsa hem genel merkez hem de il teşkilatı olarak etik bulmadıklarını aktaran Kumbul, “Gerek Genel Başkanımız, gerekse il teşkilatı olarak belediyelerde ve şirketlerinde birinci derecede yakınların çalışmasını doğru bulmuyoruz. Hatta partimizde meclise önerge verilecek. Hangi parti olursa olsun karşısındayız. İbradı’da böyle bir durum varsa genel merkezimizde de değerlendirilecektir.” diye konuştu.

- "Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum"

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DSP Belediye Başkan adayı olan ve aynı zamanda belediyede çalışan Mustafa Kozanoğlu, AA muhabirine, Küçükkuru’nun ilk belediye başkanlığı döneminde iki kardeşini belediyeye işe aldığını, 31 Mart seçimlerinden yaklaşık 10 gün sonra Kardeşi Serap Küçükkuru’yu belediye şirketine müdür olarak görevlendirdiğini öne sürdü.

Etik bir davranış olmadığını belirten Kozanoğlu, "Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bizim bir şey söylememiz, bir şey ifade etmiyor. Bu davranışı kamuoyu değerlendirsin." dedi.

Kozanoğlu, Küçükkuru’nun kendisini seçimden sonra İbradı’ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Elmalı ilçesine 6 ay geçici süreyle görevlendirdiğini, ancak Antalya Bölge İdare Mahkemesinin görevlendirmenin iptaline ilişkin karar verdiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
belediye başkanı İbradı Serkan Küçükkuru

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