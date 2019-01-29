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Belediyeye ateş açan zanlı adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 21:14 | Son Güncelleme

İzmit'te 3 yıldır işsiz olan ve dün girdiği bunalım nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına tabancayla 5 el ateş açtığı iddia edilen Hızır K.(50) adliyeye sevk edildi.

İzmit'te 3 yıldır işsiz olan ve dün girdiği bunalım nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına tabancayla 5 el ateş açtığı iddia edilen Hızır K.(50) adliyeye sevk edildi.
Olay dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit'teki hizmet binasında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır işsiz olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Hızır K., dün öğle saatlerinde belediye binasının otopark kısmına gelerek yanındaki tabanca ile binaya doğru 5 el ateş etti. Mermilerden biri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun makam odasına isabet ederken, Başkan Karaosmanoğlu'nun bir toplantı sebebiyle İstanbul'da olması olası bir faciayı önledi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hızır K., bugün emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayda kullanılan tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenildi.

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