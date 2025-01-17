Belediyeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı! İçişleri Bakan Yardımcısının kardeşi hakkında karar verildi

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AHMET AKTAŞ SERBEST BIRAKILDI

Yürütülen operasyon kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş da gözaltına alınanlar arasında bulunuyordu. Aktaş hakkında verilen karar da belli oldu. Aktaş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BELTAŞ A.Ş.'DE YÖNETİCİ

Aktaş'ın yöneticisi olduğu Beşiktaş Belediyesi iştiraki BELTAŞ A.Ş.; kafe işletmeciliği, kültür merkezi, sanat galerileri işletmeciliği, organizasyon, catering hizmetleri, reklam panoları işletmeciliği, otopark işletmeciliği gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

"KARDEŞİM DE OLSA YANLIŞ BİR ŞEY YAPMIŞSA GEREĞİNİN YAPILMASI LAZIM"

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, kardeşinin gözaltına alındığı gün açıklamada bulunmuştu. Bakan Yardımcısı Aktaş, "Operasyon kapsamında gözaltına alındığını sabah öğrendim. Muhtemelen oradaki bir iş ile ilgili gözaltına alındı. Şu anda soruşturma gizli olduğu için bizim de bilgimiz yok. Sonuçta kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım. Konu bundan ibaret, belediye memuru bu çocuk. Oradaki attığı bir imza ile ilgili muhtemelen gözaltında içeriğini biz de bilmiyoruz" demişti.