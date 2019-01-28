"Belediyeyi borç batağına sokan İzmir'i nasıl yönetecek"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e ilişkin, "Yaklaşık 40 bin nüfuslu bir ilçeyi bile düzgün yönetemeyen, belediyeyi borç batağına sokan, çalışanların maaşını ödeyemeyen bir kişi, İzmir'i nasıl yönetecek? Bunun takdirini vatandaşlarımıza bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'e ilişkin değerlendirmede bulunan Şengül, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin belediye başkanlığı ve Ekonomi Bakanlığı dönemindeki başarısı, tecrübesi ve bilgi birikimiyle rakibinin çok önünde olduğunu belirtti.

Şengül, "Yaklaşık 40 bin nüfuslu bir ilçeyi bile düzgün yönetemeyen, belediyeyi borç batağına sokan, çalışanların maaşını ödeyemeyen bir kişi, İzmir'i nasıl yönetecek? Bunun takdirini vatandaşlarımıza bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Şengül, 24 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından partisinin ara vermeden yerel seçim hazırlıklarına başladığını aktararak, CHP içindeki kavgaların ya da kimi aday göstereceklerinin hiçbir zaman gündemlerinde olmadığını vurguladı.