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Belediyeyi zarara uğrattığı iddia edilen şahıs 15 ay sonra teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 18:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy Belediyesini sahte evraklarla zarara uğrattığı iddiasıyla yaklaşık 15 aydır aranan belediye çalışanı E.K., Diyarbakır’da polise teslim oldu.

Tekirdağ’ın Çerkezköy Belediyesini sahte evraklarla zarara uğrattığı iddiasıyla yaklaşık 15 aydır aranan belediye çalışanı E.K., Diyarbakır’da polise teslim oldu. E.K.’nin ifadesi doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, ikisi eski belediye çalışanı, 4’ü müteahhit 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerden E.K. ve T.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Çerkezköy Belediyesi İmar ve Emlak Servisinde geçtiğimiz yıl haziran ayında ortaya çıkan sahtekarlıkta, ruhsat harçlarını değerlerinin altında gösterip oluşturulan sahte tahakkuk fişleri ve tahsilat makbuzlarıyla belediyenin yaklaşık 3 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından belediye çalışanı E.K. firar etti.

Tutuklandı
Aradan geçen 15 ayın ardından E.K., Diyarbakır’da polise teslim oldu. E.K.’nın Çerkezköy’e getirilmesiyle birlikte soruşturma genişletildi. Polis ekipleri, aralarında ikisi eski belediye çalışanı 4’ü müteahhit 6 kişiyi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan E.K. ve diğer belediye personeli T.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken şüphelilerden E.D., savcılık ifadesi ardından serbest bırakılırken 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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