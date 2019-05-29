Belediyle Müftülük Arasında Kreş Gerilimi

Kayapınar İlçesinde bulunan ve seçimden önce kayyum tarafından müftülüğe tahsisi edilen kreş, iki kurumu karşı karşıya getirdi. Tartışmaya müdahil olan kaymakamlık, binayı zorla boşalttırdı. Kayapınar İlçesinde bulunan ‘Zarokistan’ isimli kreş, kayyum atanmadan önceki belediye yönetimi tarafından açıldı. İçinde Kürtçe eğitimin de verildiği kreş, kayyumdan sonra kapatıldı. Kayyum 31 Mart seçimlerinden önce, binayı Kuran Kursu yapılmak üzere ‘Diyarbakır Müftülüğü ’ne ücretsiz tahsis etti. Şimdiye kadar binayı devralmayan müftülük bugün harekete geçti. Polis eşliğinde binaya gelen Müftülük yetkilileri, çocukların kreşte olduğu sırada binayı boşaltmak istedi. Kreş çalışanlarının tepki göstermesi gerginlik yaşandı. Binaya önce Kayapınar Belediye Eş Başkanı Kezban Yılmaz, ardından da Kayapınar müftü vekili İsmail Fakırullahoğlu geldi. Müftü ile görüşen Belediye Eşbaşkanı Keziban Yılmaz, “Polis memuruyla çocukları çıkartmaya çalışan müftülüktü. Sizin memurunuz bu olaya sebep oldu. Türkiye Cumhuriyeti yasalarını çok iyi bilen bir avukatım da ayrıca. Neyi ne şekilde nasıl bir karar alacağımı bilen bir avukatım. Yaptığımız işlemlerin sonuçlarını kavrayabilecek biriyim. Bundan kaynaklı biz bu işlemi iptal ettik. Biz size geri vermekten vazgeçtik ve vazgeçme hakkımızı kullandık. Protokolü feshettik diyoruz. Ve diyoruz ki sizinle bir bağımız yok. Bir hakkınızın olduğunu iddia ediyorsanız buyurursunuz mahkemeye ve gidersiniz dava açarsınız mahkemenin kararı neticesinde mahkeme ne karar verirse de siz de saygı duyacaksınız biz de saygı duyacağız” dedi.

Müftü Vekili Fakırullahoğlu ise şu yanıtı verdi “Şu anda bu kurum müftülüğe ait. Belediyede olan arkadaşlarınızın imzası var. Bu binayı onlar vermişler. Bu işin kaymakamlığı bu işin hukuku var. Tahliye yetkisi mülki amirine aittir. Mülki amiri bize boşalt derse boşaltırız. Onun dışında başka bir şey söylemeyeceğim. Belediye başkanının muhatabı Kayapınar İlçe Müftüsü değildir, Kayapınar Kaymakamıdır onunla konuşun. Şu an Kayapınar Kaymakamlığı müftülüğüne ait bir binadır. Olmadığını siz ispat edeceksiniz. Müftülüğü sevin müftülükle düşmanlık yapmayın, devleti sevin, müftülük sizin binanızdır. İmamları sevin, düşman bir kurum değil. Burası sizin değil, devletin binasıdır, belediye de devletin binasıdır.” Tartışmaların büyümesi üzerine daha önce kayyum olan kaymakam binaya geldi. Belediye yetkilileriyle görüşen Kaymakam, binanın boşaltılması talimatı verdi. Kaymakam korumaları ve polis kreş personelleri ile belediye meclis üyelerini zor kullanarak binadan dışarı çıkardı. Gerilimin ardından bir açıklama yapan Belediye Eşbaşkanı Yılmaz, tahsis işlemini iptal ettiklerini söyledi. Yılmaz, ”Göreve geldikten sonra belediye meclisinde karar alarak tahsis işlemini ve protokolü iptal ettik. Bunu da müftülüğe tebliğ ettik. Ancak bugün müftülükten memurlar polis eşliğinde kreşe gelerek ‘Çocukları uyandırın, gönderin buradan. Burayı boşaltacağız’ dediler. Yaptıkları işlemin hukuksuz olduğunu ve varsa bir hak iddialarının gidip dava açmalarını söyledik. Daha sonra müftü gelerek olayı devlet, bayrak, din ile provoke etmeye çalıştı“ dedi.