HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Belek'te 11 deniz kaplumbağası ölü bulundu

Belek'te 11 deniz kaplumbağası ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2020 08:19 | Son Güncelleme

Nesli tehlike altındaki türlerden caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz havzasının en büyük yuvalama alanı olan Antalya’nın Belek sahillerinde, bu yıl 11 ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu. Ölümlere, balıkçıların denize bıraktığı ağ ve misinalar ile tekne pervanelerinin neden olduğu bildirildi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında yer alan caretta caretta'lar ile yeşil deniz kaplumbağaları, balıkçılar tarafından denize atılan ağ ya da misinaların kurbanı oluyor. Akdeniz havzasının caretta carettalar açısından en büyük yuvalama alanı olan Antalya'nın Belek sahillerinde, bu yıl 7'si caretta caretta, 3'ü yeşil deniz kaplumbağası, 1'i Nil kaplumbağası olmak üzere 11 deniz kaplumbağası ölü bulundu.

Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canpolat'ın başkanlığındaki Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), Kundu, Kadriye, Belek, Boğazkent ve Denizkent olmak üzere toplam 30 kilometrelik Belek sahillerinde, 21 yıldır caretta carettaları korumaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

EKAD ekibinden Fatih Polat, ölü bulunan deniz kaplumbağalarını da kayıt altına aldıklarını belirterek, "Yaptığımız incelemelere göre, ölümler genellikle balıkçı ağları ve tekne pervaneleri ile olta balıkçılarının balon balığı tuttuğu zaman balığı çıkarmak yerine kesip attıkları misinalardan kaynaklanıyor" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
Tam 45 saniye sürdü! Kameralar anbean kaydettiTam 45 saniye sürdü! Kameralar anbean kaydetti
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Ersoy, jüri üyesi oldu! Alacağı para dudak uçuklattı

Bülent Ersoy, jüri üyesi oldu! Alacağı para dudak uçuklattı

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı getirildi

Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı getirildi

Yeni aşka yelken açtı! Sevgilisiyle ilk fotoğraf

Yeni aşka yelken açtı! Sevgilisiyle ilk fotoğraf

Genelge yayımlandı! Milyonlarca memur bu haberi bekliyordu

Genelge yayımlandı! Milyonlarca memur bu haberi bekliyordu

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Geliyorlar! Bir kent onları izliyor

Geliyorlar! Bir kent onları izliyor

Bu kalenin dünyada eşi benzeri yok!

Bu kalenin dünyada eşi benzeri yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13'üncü intihar girişimi! Pompalı tüfeği dayadı, çekirdek yedi

13'üncü intihar girişimi! Pompalı tüfeği dayadı, çekirdek yedi

Tam 45 saniye sürdü! Kameralar anbean kaydetti

Tam 45 saniye sürdü! Kameralar anbean kaydetti

Babasının elini bırakan çocuğa araç çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Babasının elini bırakıp yola fırladı

Çankırı'da korkunç olay! Kendini ateşe verdi

Çankırı'da korkunç olay! Kendini ateşe verdi

Şanlıurfa’da silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Silahlı 'arazi' kavgası! Ölü ve yaralılar var

Traktörden düşüp şafta takılan minik Doğukan öldü

Kahreden olay! 3 yaşındaki küçük çocuk feci şekilde can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.