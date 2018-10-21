HABER

Belfast’ın Zor Seçimi 

21.10.2018 21:07 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürece Brexit’in tartışıldığı bugünlerde, en çok merak edilen konulardan biri de İngiltere’ye bağlı Kuzey İrlanda’nın durumu. Kuzey İrlanda’nın beklentisi, 1998 yılında imzalanan ‘Hayırlı Cuma’ anlaşması gereği, egemenlik hakları için referandum yapılması

Belfast’ın Zor Seçimi 

Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ın, özellikle cumhuriyetçi Sinn Fein’in güçlü olduğu bölgelerinde sık rastlanan tabelaların ana konusu Brexit karşıtlığı. “Brexit’e hayır, sınırlara hayır”, “Hayırlı Cuma anlaşmasını koruyun”, “İradeye saygı gösterin” gibi cümleler en çok göze çarpanlar. İngiltere toprağı olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır düzenlemesi tartışmalı bir konu.

İngiltere ve Avrupa Birliği ile birlikte Kuzey İrlanda’nın gündemi de Brexit. Eğer Brexit yürürlüğe girerse, İngiltere ile birlikte, Kuzey İrlanda da AB’den çıkmış olacak. Brexit için yapılan oylamada, Kuzey İrlanda’da yaşayanların yüzde 56’sı ‘hayır’ oyu kullandı, yani AB’den ayrılmak istemedi.

‘Hayır’ oyunun yüksek çıkmasının anlamı, Kuzey İrlanda’nın AB içinde kalma talebi. Ancak İngiltere ile ilgili görüşler aynı değil. Kuzey İrlandalıların önceliği, Hayırlı Cuma anlaşmasıyla imza altına alınan ve bölgenin egemenliğinin belirleneceği referandum.

Dünyadaki çatışmaların sonlandırılması üzerine çalışmalar yapan Londra merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü’nün (DPI), Belfast’ta düzenlediği toplantıya katılan Michael Culbert, bu görüşü savunanlardan. Eski bir İrlanda Cumhuriyet Ordusu IRA militanı olan Culbert, önceliklerinin Hayırlı Cuma anlaşması olduğunu belirterek, “Buradan çekilmesi, referandum gibi maddeler var. İrlanda isterse İngiltere kabul eder diye madde var. Brexit’in temelinde ırkçılık var. Bu da 20 yıl önce görüşmelerle elde edilen referandumu öteliyor. Biz referandum istiyoruz, İngiltere yapmıyor. İngiltere giderse biz AB’den çıkmayacağız. İngiltere referandum yapılmadan bizi de çıkarmaya çalışıyor. Referandumun mutlaka yapılması gerekir” dedi.

DPI Başkanı Kerim Yıldız’a göre ise AB ve İngiltere’nin görüşmeleri tam anlaşmayla sonuçlanmayacak. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Yıldız, “Brexit hem İrlanda hem İngiltere açısından referanduma gitmeden önce halk çok net bilgilere sahip olmadan oy kullandı. Bugün AB’den ayrılalım diyen tarafın o bilgileri vermediği ortaya çıktı. Dolayısıyla Brexit mültecilerle ilgili önemli bir olay. Serbest dolaşımla ilgili bir olay. Diğer taraftan iyi bir anlaşmayla çıkmazlarsa barış süreci açısından olumsuz etkileri olabilir. Sonuç olarak, büyük ihtimalle AB ve İngiltere’nin görüşmeleri tam bir anlaşmayla sonuçlanmayacak. Sorunlu alanları sonraya bırakacaklar ve süreç içinde çözecekler” dedi.

Halk da gelişmeleri kaygıyla izliyor. Turist rehberi olan Kuzey İrlandalı Poeder Whelan referandum yapılması halinde, çoğunluğun birleşik İrlanda isteyeceğini savunuyor. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Whelan, “Benim için kalıcı barış İrlanda birleştiği zaman, İngiltere sınırı tamamen kaldırıldığı zaman gelecektir. Burada eşitlik temelinde bir demokrasi ve adalet inşa edildiği zaman kalıcı barışa sahip olacağız. Barışın önündeki temel engel İngilizlerdir, hala kayda değer bir siyasi rol oynamıyorlar. Bunun bir örneği olarak Brexit gösterilebilir. Brexit’in etkisi gerçekten yıkıcı olacak. İngiltere hükümetine aktardığımız bir şeydir, siz buradan gitmedikçe kalıcı barış olmaz. İrlanda ekonomik olarak AB’yi terk etmenin zorluklarını yaşayacak. Yaklaşık 20 bin istihdam kaybedecek. İrlanda’daki birçok projeye AB’den fon geliyor İngilizler bu konuda vaatleri var. Ama biz buna inanmıyoruz” şeklinde konuştu.

İngiliz kökenli ancak 20 yıldır İrlanda’da yaşayan Lee Lavis ise “Birleşik Krallık’ın devamından yanayım. Bana gösterilen standartlar bunu gerektiriyor. AB’den çıkmış bir İrlanda’dansa AB parçası bir İrlanda’dan yanayım” diye konuştu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Paris Londra ve Berlin'den Ortak Kaşıkçı AçıklamasıParis Londra ve Berlin'den Ortak Kaşıkçı Açıklaması
Erdoğan Kaşıkçı Açıklamasını 23 Ekim’de Yapacak Erdoğan Kaşıkçı Açıklamasını 23 Ekim’de Yapacak 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Iggy Azalea gece pozuyla olay oldu

Iggy Azalea gece pozuyla olay oldu

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

İlginizi Çekebilir

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'dan Suudi Arabistan'a yaptırım kararı: Silah satışı yapılamaz

Almanya'dan Suudi Arabistan'a yaptırım kararı: Silah satışı yapılamaz

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında flaş açıklama!

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında flaş açıklama!

Dünya ABD'de yaşanan olayı konuşuyor! Cadılar yargıca büyü yaptı...

Dünya ABD'de yaşanan olayı konuşuyor! Cadılar yargıca büyü yaptı...

Tayvan'da tren faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tayvan'da tren faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trump'ın 'nükleer anlaşma' kararına Rusya'dan ilk yanıt

Trump'ın 'nükleer anlaşma' kararına Rusya'dan ilk yanıt

Kalça ameliyatı yaptırmak isterken feci son

Kalça ameliyatı yaptırmak isterken feci son

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.