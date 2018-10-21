Belfast’ın Zor Seçimi 

Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ın, özellikle cumhuriyetçi Sinn Fein’in güçlü olduğu bölgelerinde sık rastlanan tabelaların ana konusu Brexit karşıtlığı. “Brexit’e hayır, sınırlara hayır”, “Hayırlı Cuma anlaşmasını koruyun”, “İradeye saygı gösterin” gibi cümleler en çok göze çarpanlar. İngiltere toprağı olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır düzenlemesi tartışmalı bir konu.

İngiltere ve Avrupa Birliği ile birlikte Kuzey İrlanda’nın gündemi de Brexit. Eğer Brexit yürürlüğe girerse, İngiltere ile birlikte, Kuzey İrlanda da AB’den çıkmış olacak. Brexit için yapılan oylamada, Kuzey İrlanda’da yaşayanların yüzde 56’sı ‘hayır’ oyu kullandı, yani AB’den ayrılmak istemedi.

‘Hayır’ oyunun yüksek çıkmasının anlamı, Kuzey İrlanda’nın AB içinde kalma talebi. Ancak İngiltere ile ilgili görüşler aynı değil. Kuzey İrlandalıların önceliği, Hayırlı Cuma anlaşmasıyla imza altına alınan ve bölgenin egemenliğinin belirleneceği referandum.

Dünyadaki çatışmaların sonlandırılması üzerine çalışmalar yapan Londra merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü’nün (DPI), Belfast’ta düzenlediği toplantıya katılan Michael Culbert, bu görüşü savunanlardan. Eski bir İrlanda Cumhuriyet Ordusu IRA militanı olan Culbert, önceliklerinin Hayırlı Cuma anlaşması olduğunu belirterek, “Buradan çekilmesi, referandum gibi maddeler var. İrlanda isterse İngiltere kabul eder diye madde var. Brexit’in temelinde ırkçılık var. Bu da 20 yıl önce görüşmelerle elde edilen referandumu öteliyor. Biz referandum istiyoruz, İngiltere yapmıyor. İngiltere giderse biz AB’den çıkmayacağız. İngiltere referandum yapılmadan bizi de çıkarmaya çalışıyor. Referandumun mutlaka yapılması gerekir” dedi.