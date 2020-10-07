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Belgaryan: Karabağ nüfusunun yarısı yollarda

07.10.2020 12:27 | Son Güncelleme

Dağlık Karabağ yönetimi, 145 bin nüfuslu bölgede 70 bin ila 75 bin kişinin çatışmalar nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Belgaryan: Karabağ nüfusunun yarısı yollarda

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu ile Ermeni milisler arasındaki çatışmalar sürerken bölgedeki sivillerin yarısının evlerini terk ettiği bildirildi. Dağlık Karabağ yerel yönetimi yetkililerinden Artak Belgaryan, yaklaşık 145 bin nüfuslu Karabağ'da ilk tahminlere göre 70 bin ila 75 bin kişinin çatışmalardan korunmak için bulunduğu bölgeden kaçtığını belirtti. Belgaryan, bölgedeki kadın ve çocukların yüzde 90'ının da evlerini terk edip başka bölgelere kaçmak zorunda kaldığını kaydetti.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda iki taraf da birbirini sivil hedeflere saldırmakla suçluyor. Çatışmalarda şimdiye kadar 46'sı sivil olmak üzere toplam 286 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

AİHM ihtiyati tedbir kararı çıkarmıştı

Azerbaycan ve Ermenistan'ın da üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi'ne bağlı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), geçen hafta Ermenistan'ın başvurusu üzerine sivilleri tehlikeye atacak her türlü askeri eylemden kaçınılması yönünde ihtiyati tedbir kararı almıştı. Kararda, süren çatışmaların, iki ülkenin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali için ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekilmiş, sivillerin korunması yükümlülüğünün çatışmalara dolaylı olarak taraf olan Türkiye'yi de kapsadığı vurgulanmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada AİHM kararının Ermenistan'ın sunduğu sosyal medya paylaşımları ve basın kesitlerine dayandığı ve hukuki dayanağının bulunmadığı belirtilerek "Hiçbir şekilde hükümetimizin görüşüne başvurulmadan alınan kararla AİHM inandırıcılığına ve itibarına darbe vurmuştur" denildi.

AFP,dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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