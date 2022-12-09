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  4. Belge istendi, kapı anahtarıyla dehşet yaşattı! Polisin dudağını yaran motokurye güçlükle etkisiz hale getirildi: İşte trafiği birbirine kattığı anlar

Belge istendi, kapı anahtarıyla dehşet yaşattı! Polisin dudağını yaran motokurye güçlükle etkisiz hale getirildi: İşte trafiği birbirine kattığı anlar

09.12.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisinden belge istenen motokurye A. Ş. dehşet saçtı. Antalya'daki trafik uygulamasında Motorize Güvenlik Timi (Şahinler) A. Ş.'yi durdurup belge istedi. A. Ş.'nin buna karşılık verdiği tepki ekiplere elindeki kapı anahtarıyla saldırmak oldu. 1'inin dudağını yardığı 3 polis memurunu yaralayıp kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi de darbeden A. Ş. güçlükle etkisiz hale getirildi. Yolun ortasında yaşanan ve trafiği birbirine katan anlar kameraya anbean yansıdı.

Belge istendi, kapı anahtarıyla dehşet yaşattı! Polisin dudağını yaran motokurye güçlükle etkisiz hale getirildi: İşte trafiği birbirine kattığı anlar

Antalya'nın Kepez ilçesinde motokuryenin polislere saldırıp ortalığı birbirine kattığı anların görüntüsü dehşet verdi. Olay yerine takviye ekipler de desteğe gelirken A. Ş. kavgayı ayırmak için araya giren bir kişiye de saldırdı. Bu anlar sosyal medyada da gündem oldu. İşte olayın tüm ayrıntıları ve korkunç görüntüler...

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ANAHTARLA SALDIRDI

Olay, saat 13.30 sıralarında, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Güvenlik Timi (Şahinler), 07 BCR 565 plakalı motosikletin sürücüsü A. Ş.'yi durdurdu.

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Polisin kendisinden belge istemesi üzerine A. Ş., elindeki kapı anahtarı ile ekiplere saldırdı.

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POLİSİN DUDAĞI YARILDI

Olayda 3 polis, yüzünden yaralanırken, 1'inin dudağı yarıldı.

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TAKVİYE POLİS EKİPLERİ GELDİ

Kavgayı ayırmaya çalışan kişi de A. Ş. tarafından darbedildi. A. Ş., çevredekiler ile takviye gelen polisler tarafından güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

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Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan A. Ş. de polis merkezine götürüldü.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA

Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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(DHA)

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