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Belgeler yayımlandı! ABD'den skandal hamle... PKK'ya böyle yardım edecekler

29.04.2022 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığının gelecek yıla ilişkin yayımlanan raporunda skandal bir detay yer aldı. Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği PKK/PYD'ye yaptığı silah yardımlarıyla büyük tepki çeken ABD'nin şimdi de örgüte yeni eleman sağlamak için kollar sıvadığı ortaya çıktı.

Belgeler yayımlandı! ABD'den skandal hamle... PKK'ya böyle yardım edecekler

Son olarak Pençe-Kartal operasyonu ile Suriye'nin kuzeyinde ağır darbe alan PKK/PYD'nin yardımına, yine ABD'nin koştuğu iddia edildi. Daha önce Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru oluşturmak için örgüte silah, istihbarat desteği ve eğitim veren ABD, bu kez farklı bir adım atmaya hazırlanıyor. Pentagon'un 2023 yılına ilişkin yayımladığı bütçe raporunda yer alan bir detaya göre ABD'nin, örgüte 3 bin 500 kişiyi daha katmayı planladığı ortaya çıktı.

PENTAGON'UN SKANDAL HAMLESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 813 milyar dolarlık 2023 yılı savunma bütçesinin gerekçelendirme belgelerini yayımladı. Suriye’de ABD’nin desteklediği gruplara 183 milyon dolar ayrılırken, Yenişafak'ta yer alan habere göre, 2023’te Pentagon’un, hapishane korumaları dahil 3 bin 500 kişiyi daha PKK saflarına katmayı planladığı ortaya çıktı. Böylece Suriye’de Pentagon bütçesinden maaş alanların sayısının 16 binden 19 bin 500’e çıkarılmış olacağı belirtildi.

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MİLYONLARCA DOLAR MAAŞ BÜTÇESİ

PKK ile Mugavir et-Tavra örgütlerine verilecek 183 milyon dolarlık desteğin 32,1 milyon dolarının eğitim ve teçhizat, 57,4 milyon dolarının lojistik destek, 71,4 milyon dolarının maaş, 15,3 milyon dolarının altyapı harcamaları, 7,5 milyon dolarının ise idame için kullanılacağı kaydedildi.

RAPORDA SİLAH DETAYI

Suriye’deki iki örgüte silah olarak 4 bin AK-47 tüfek (Kalaşnikof), 100 doçka ve 432 PKM tipi makineli tüfek verileceği belirtilen belgelerde, örgütlere 3 milyon 439 bin dolar değerinde aralarında el bombalarının da bulunduğu çeşitli mühimmat verileceği bilgisi de yer aldı.

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