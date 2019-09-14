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"Belgelerle Osmanlı'da Sinema" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 19:33 | Son Güncelleme

Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) Sanat Araştırmaları Merkezi ile Türk Sineması Araştırmaları (TSA) bünyesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla yürütülen "Belgelerle Osmanlı'da Sinema" projesinin kapanış programı yapıldı - Prof. Dr. Peyami Çelikcan: - "Son yıllarda sinema tarihine bakışımız farklılaştı. Tarihsel süreç içinde tarihi yaklaşımlar da farklılaşıyor. Yakın zamanda Osmanlı dönemindeki sinemaya ilgi ve alaka artmaya başladı. Bu proje kapsamında da çok sayıda dergi ve belgenin transkripsiyonu yapıldı ve İngilizceye tercüme edildi"

İSTANBUL (AA) - Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) Sanat Araştırmaları Merkezi ile Türk Sineması Araştırmaları (TSA) bünyesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla yürütülen "Belgelerle Osmanlı'da Sinema" projesinin kapanış programı yapıldı.

BİSAV Vefa Salonu'ndaki kapanış programında Ayşe Yılmaz koordinatörlüğünde 6 aydır yürütülen projede ortaya çıkan "Mektep ve Sinema" kitabının tanıtımı yapılarak, belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de fikir adamları, yazar ve şairlerin sinemayla ilişki kurduğunu ve sinemaya katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'de sinema tarihi çalışmalarının istenilen seviyede olmadığını belirten Çelikcan, "Son yıllarda sinema tarihine bakışımız farklılaştı. Tarihsel süreç içinde tarihi yaklaşımlar da farklılaşıyor. Yakın zamanda Osmanlı dönemindeki sinemaya ilgi ve alaka artmaya başladı. Bu proje kapsamında da çok sayıda dergi ve belgenin transkripsiyonu yapıldı ve İngilizceye tercüme edildi." ifadelerini kullandı.

Projenin kazanımları anlamında da çok önemli olduğunu ifade eden Çelikcan, "Mektep ve Sinema" eserinin bugünün Türkçesine tercüme edilip yayınlanmasının projenin en somut çıktısı olduğunu anlattı.

- "Güzel iş yapanları tebrik etmek lazım"

Yazar Mustafa Kutlu da gençlik dönemlerinden bu yana sinema ile ilgilendiğini belirterek, 1970'li yıllarda Metin Erksan ve Cemil Filmer gibi birçok sinemacıyla güzel ilişkiler kurduğunu, sinemacıların kitaplarını yayınladığını ifade etti.

Kutlu, güzel iş yapanları tebrik etmek gerektiğine dikkati çekerek, "Aynı gazetede yazan yazarların birbirlerinin yazılarını okumadığı bir çağda yaşıyoruz. Güzel iş yapanları tebrik etmek lazım. Ben çoğu zaman beğendiğim bir filmden ya da kitaptan sonra sanatçısını arar tebrik ederim." diye konuştu.

Proje koordinatörü Ayşe Yılmaz ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'dan beri sinemayla alakalı Osmanlıca metinleri taradığını belirterek, proje sayesinde sinema tarihini araştırmak isteyen ve Osmanlıca bilmeyen gençlerin Osmanlıca öğrendiğini dile getirdi.

Yılmaz, şubat ayında başladıkları projenin Osmanlıca Atölyesi ile Çeviri Atölyesi olarak iki aşamadan oluştuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Osmanlıca Atölyesi haftada 4 saat ve iki ay, sinema metinlerinin çevirisinin yapılacağı atölye ise haftada bir gün ve dört ay devam etti. Çeviri atölyesinin sonunda Mektep ve Sinema isimli kitap Latin alfabesine aktarılmış ve yayına hazırlandı. Araştırmalarımız sırasında çok bilgi ve belgeyi topladık. Bundan sonraki süreçte bu belgeleri, sinema ile ilgili yazılmış makaleleri tercüme ederek bir derleme eseri bu çalışmaların arasına kazandırmak istiyoruz."

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