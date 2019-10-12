Belgeli meslek sahibi sayısı 750 bini aştı

ÖZCAN YILDIRIM - Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), mesleğini icra etme yeterliliğini ispatlayan 750 binden fazla çalışana yeterlilik belgesi verdi.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

Faaliyetine 2006ʹda başlayan kurum, bugüne kadar 750 binden fazla çalışanı "mesleki yeterlilik belgesi" sahibi yaptı. Bunların 380 binini, iş kazaları açısından "riskli", "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki işlerde çalışanlar oluşturdu.

MYK tarafından, 53'ü iş kazalarının en fazla yaşandığı inşaat sektörü olmak üzere, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki 829 meslek alanı için de "ulusal meslek standardı" hazırlanarak yürürlüğe kondu.

- Belge zorunluluğu olan meslek sayısı 143'e yükseldi

Öte yandan, geçen hafta yayımlanan tebliğle "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki 26 meslek için de mesleki yeterlilik belge zorunluluğu getirildi.