Belgesel değil, Karadeniz dağları

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Giresun Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılı "Büyük Memeli Hayvanlar Envanteri" araştırması başladı.

Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk kırsallarından yapılan ilk çalışmalar sonucu bölgede bulunan birçok yaban hayvanları fotoğraflandı. Aralarında ayılarında bulunduğu yaban hayvanları envanterinin çıkartılması çalışmalarının yıl içerisinde de devam edeceği öğrenildi.

Fotoğraflanan yaban hayvanları arasında ayılar, dağ keçileri, kuş türleri ve tavşanların yanı sıra birçok yaban hayvanı fotoğraflanarak kayıt altına alındı.