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Belgesel film ve fotoğraf yarışmasına rekor başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:51 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan 20.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla yapılan 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılan belgesel film ve fotoğraf yarışmasına rekor başvuru yapıldı.
"Korumanın başkenti" unvanıyla anılan Safranbolu’da bu yıl "safran" yan temasıyla yapılan festival kapsamında düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film" ile "Uluslararası Altın Safran Fotoğraf" yarışmaları başvuruları sona erdi. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışmasına 100’den fazla ülkeden bin 527 belgesel film katıldı.
Turgay Kural, Doğancan Aktaş, Akif Kaya ve Savaş Hamarat’ın oluşturduğu ön jürinin değerlendirmelerinin ardından 33 film finale kalmaya hak kazandı.
Jüri başkanlığını Nebil Özgentürk’ün yapacağı Burcak Evren, Musa Ak, Ömer Şahin, Rıza Sönmez ve Zülfiye Eraslan Özcan’dan oluşan ana jürinin gerçekleştireceği değerlendirme toplantısının ardından ödül kazanan filmler, 18 Eylül Çarşamba günü www.safranbolu.bel.tr ve www.altınsafran.org adreslerinde açıklanacak.
Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışmasına da farklı ülkelerden 604 eser ile başvuruda bulunuldu.
Jüri başkanlığını Hamit Yalçın’ın yapacağı Gülcan Acar, Tahir Uzun, Figen Koç ve Bahadır Acar’dan oluşan seçici kurulun gerçekleştireceği değerlendirme toplantısı ardından sonuç bildirim tarihi olan 18 Eylül’e kadar ödül kazanan ve sergileme alan fotoğraflar www.safranbolu.bel.tr ve www.altinsafran.org adreslerinde yayınlanacak. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri 28 Eylül Cumartesi günü verilecek.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yarışmalara rekor başvuru yapıldığını söyledi. Alanında uzman ve çok değerli jüri üyelerinin eserler çok büyük bir titizlikle değerlendirdiğini ifade eden Köse, "Yarışmalarımızı ’Kültürel Miras ve Korumacılık’ temasıyla yapıyoruz. Bundaki amacımız özelde Safranbolu, genelde Türkiye’de bulunan kültürel değerlerin geleceğe miras olarak taşınması. Her festivalde olduğu gibi bu festivalde de hem ilçemiz hem de ülkemiz, kültürel değer açısından büyük kazanımlar elde edecek" dedi.

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