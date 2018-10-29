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Belgesel sinema yönetmeni Kemal Öner vefat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 12:14 | Son Güncelleme

Belgesel sinema yönetmeni Kemal Öner vefat etti

İSTANBUL (AA) - Belgesel sinema yönetmeni, yapımcı Kemal Öner (62) hayatını kaybetti.

Belgesel Sinemacılar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde vefat eden Öner'in cenazesi, 30 Ekim'de öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan memleketi Eskişehir'e uğurlanacak.

Öner, 31 Ekim'de, Eskişehir Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Anadolu Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Televizyon Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Öner, TRT'ye çeşitli haber programları ve özel televizyonlara diziler yaptı.

Öner, 1992'de kurulan Akademi Prodüksiyon'da birçok televizyon dizisine, sinema filmine ve belgesele imza attı.

Kemal Öner, Aral Gölü'ndeki su kaybına dikkat çekmek amacıyla "Çölün Mavi Gözü: Aral" belgeseliyle ulusal ve uluslararası alanda ilgi görmüş, bu filmiyle 2000'de Altın Portakal Ödülü'nü kazanmıştı.

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