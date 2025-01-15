Belgeselde veri sızdırıldığı iddia edilmişti! Bakanlıktan 'e-Nabız' açıklaması: Verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür

140journos, yayınladığı 'Panel' adlı belgeselde önemli bir iddiaya yer verdi. Belgeselde e-Nabız sistemindeki açıkla verilerin sızdırıldığı öne sürüldü.

Bahsi geçen belgeselde konuşan ve 15 yaşında olduğu belirtilen bir kişi, milyonlarca vatandaşın e-Devlet verilerine eriştiğini iddia etti ve bunu nasıl yaptığını anlatı.

"HERHANGİ BİR VERİ SIZINTISI YAŞANMAMIŞTIR"

Sağlık Bakanlığı bu iddiaların ardından açıklama yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"e-Nabız Sistemi ile ilgili yöneltilen iddialar asılsızdır. e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır.

"VERİLERİN BOYUTU HERHANGİ BİR HARİCİ BELLEKTE TAŞINAMAYACAK KADAR BÜYÜKTÜR"

e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"