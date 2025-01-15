HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Belgeselde veri sızdırıldığı iddia edilmişti! Bakanlıktan 'e-Nabız' açıklaması: Verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür

Belgeselde veri sızdırıldığı iddia edilmişti! Bakanlıktan 'e-Nabız' açıklaması: Verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
15.01.2025 10:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük sorunlarından biri de dijital ortamdaki veri hırsızlığı. Türkiye'deki vatandaşların da büyük bir endişesi söz konusu. Konuyla ilgili olarak yayınlanan bir belgeselde, e-Nabız sisteminden vatandaşların kişisel verilerinin sızdırıldığı iddia edildi. Sağlık Bakanlığı bu iddiaların ardından bir açıklama yayınladı ve iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulandı. Açıklamada, "e-Nabız verilerinin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür" denildi.

Belgeselde veri sızdırıldığı iddia edilmişti! Bakanlıktan 'e-Nabız' açıklaması: Verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür

140journos, yayınladığı 'Panel' adlı belgeselde önemli bir iddiaya yer verdi. Belgeselde e-Nabız sistemindeki açıkla verilerin sızdırıldığı öne sürüldü.

Bahsi geçen belgeselde konuşan ve 15 yaşında olduğu belirtilen bir kişi, milyonlarca vatandaşın e-Devlet verilerine eriştiğini iddia etti ve bunu nasıl yaptığını anlatı.

312

"HERHANGİ BİR VERİ SIZINTISI YAŞANMAMIŞTIR"

Sağlık Bakanlığı bu iddiaların ardından açıklama yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"e-Nabız Sistemi ile ilgili yöneltilen iddialar asılsızdır. e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır.

568568

"VERİLERİN BOYUTU HERHANGİ BİR HARİCİ BELLEKTE TAŞINAMAYACAK KADAR BÜYÜKTÜR"

e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

Anahtar Kelimeler:
e nabız Sağlık Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal sigortalar ve GSS'de yeni dönem! 2008'den öncesi sigortası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Sosyal sigortalar ve GSS'de yeni dönem! 2008'den öncesi sigortası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkacak mı?' sorusuna net yanıt!

Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkacak mı?' sorusuna net yanıt!

Faizsiz kredi! 55 bin TL veriyorlar, bankalar yarışa girdi

Faizsiz kredi! 55 bin TL veriyorlar, bankalar yarışa girdi

Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca jandarmayı suçladı! Evleneceği kadın ve kadının 16 yaşındaki kızı gözyaşlarını tutamadı

Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca jandarmayı suçladı! Evleneceği kadın ve kadının 16 yaşındaki kızı gözyaşlarını tutamadı

İstanbul'da ölüm haberleri sonrası düğmeye basıldı! 63 işletme kapatıldı…

İstanbul'da ölüm haberleri sonrası düğmeye basıldı! 63 işletme kapatıldı…

Liseli kızların sınıftaki 'sigara' tartışması okul dışına taştı! Küçük kız o anları anlattı: Saçımdan tutulup bıçak saplandı

Liseli kızların sınıftaki 'sigara' tartışması okul dışına taştı! Küçük kız o anları anlattı: Saçımdan tutulup bıçak saplandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.