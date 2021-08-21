HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Belgeselden etkilendi zirveye Türk Bayrağı dikti: Anlatılmaz yaşanır!

Belgeselden etkilendi zirveye Türk Bayrağı dikti: Anlatılmaz yaşanır!

21.08.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı birçok doğa yürüyüşü gibi faaliyetlerle adından söz ettiren Denizlili amatör sporcu Çağlar Turan, bir belgeselden etkilenerek bu kez Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’na tırmanıp zirveye Türk Bayrağı dikti. 4 gece 5 gündüz tırmanış yaparak zirveye ulaşan Turan, “Çok zorlu bir süreçten sonra Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan 5137 metre Ağrı Dağı’nın zirvesinde olmak gerçekten çok farklı bir duygu. Anlatılmaz yaşanır'' diyerek mutluluğunu paylaştı.

Belgeselden etkilendi zirveye Türk Bayrağı dikti: Anlatılmaz yaşanır!

Denizlili Yüksek Mühendis, Uluslararası Masa Tenisi Hakemi ve Futbol Gözlemcisi Çağlar Turan, bir belgesel programı izleyerek tırmanış yapmaya karar verdi. Denizlili yüksek dağlarında kendi çapında tırmanışlarını gerçekleştiren Turan, ardından yaptığı spor hoşuna giderek kendisine hedef belirledi. Birçok yakınının yapamazsın demesine rağmen tırmanışlarını sürdüren Turan, Ağrı Dağı’nı gözüne kestirdi. Hazırlıklarını yaprak disiplinli bir şekilde yoluna devam eden Turan, Ağrı Dağı’na tırmanışını gerçekleştirdi. 4 gece 5 gündüz tırmanış yaparak zirveye ulaşan Turan, Türk Bayrağı’nı dikerek tırmanışına son verdi.

Tırmanışlara bir program izledikten sonra başladığını belirten Turan, “Normal de Ağrı dağına tırmanmak için yıllarca hazırlık yapmak gerekiyor. Çünkü irtifa yüksek ve tehlikeli. Benimde bu tırmanışa kadar dağcılıkla ilgili böyle bir tecrübem yoktu. Sadece doğa yürüyüşü falan yapardım. Bu tırmanış için inanılmaz ve sıkı disiplinli hazırlandım. Ağrı Dağı’na gitmeden önce Denizli civarında bulunan yüksek dağlara çıkarak kendimi hazırladım. Hayatımın macerası olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gitme dediler, yapamazsın dediler ama ben hiç vazgeçmedim. Mental ve fizik kondisyon olarak çok iyi hazırlandım. Doğru kişilerle tanışıp, onların yönlendirmeleri doğrultusunda çalışıp çabalayınca her şey oluyor” dedi.

Screenshot_2

''ANLATILMAZ YAŞANIR''

Zirveye, 4 gece 5 gündüz yürüyüşünden sonra ulaştığına dikkat çeken Turan “Ağrı Dağı’nın 3200 ve 4200 metrelerinde 4200 kamplarda kaldım. Çok zorlu bir süreçten sonra Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan 5137 metre Ağrı Dağı’nın zirvesinde olmak gerçekten çok farklı bir duyguydu. Hani derler ya anlatılmaz yaşanır diye, gerçekten çok güzel bir duygu. Burada bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Screenshot_3

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldıGünde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı
Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun
Bayrampaşa'da İBB'ye ait bir araca otomobil çarptı: 1'i ağır 5 yaralıBayrampaşa'da İBB'ye ait bir araca otomobil çarptı: 1'i ağır 5 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Duvarın üzerinden ABD askerine verilen bebeğe ne oldu?

Duvarın üzerinden ABD askerine verilen bebeğe ne oldu?

Ünlü oyuncunun sütyensiz pozları olay oldu

Ünlü oyuncunun sütyensiz pozları olay oldu

Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

Günde 5 kilogram protein tozu içen genç felç kaldı

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Boğaziçi Üniversitesi rektörü belli oldu

Ece Seçkin’den single tanıtımı için cüretkâr poz

Ece Seçkin’den single tanıtımı için cüretkâr poz

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Meteoroloji'den korkutan haritalar! Tehlike gözler önüne serildi

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte listedeki 5 il

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Kendini mehdi ilan etti, kabul etmeyeni 'şeytan' diye öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.