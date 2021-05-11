HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Belgeselleri aratmadı! Mandaların dereyle buluşması görsel şölen oluşturdu

Belgeselleri aratmadı! Mandaların dereyle buluşması görsel şölen oluşturdu

11.05.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in mandacılıkla geçimini sağlayan kırsal Balıklı Mahallesi'nde mandaların dereden geçişi görsel şölen sunuyor. Belgeselleri andıran geçişin ardından ise bölünen yollara ayrılan mandalar, damlarına gidiyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Balıklı ve Yakupköy mahalleleri manda üretimiyle ön plana çıkıyor. Mandalar, ineğe göre daha yağlı bir sütü olması nedeniyle genel olarak kaymak üretiminde kullanılıyor. Balıkesir genelinde 5 bine yakın manda bulunurken, toplam manda sayısının yarısı ise Balıklı ve Yakupköy mahallelerinde bulunuyor. Manda sütünün kilosu perakende olarak 10- 12 liradan satışa sunuluyor. Genel olarak tatlılarda kullanılan kaymağının kilosu ise 100 ila 120 liradan satılıyor.

BELGESELLERİ ARATMADI

Kırsal Balıklı Mahallesi'nde sürü halinde meraya çıkan mandalar ise görsel şölen oluşturuyor. Özellikle kırsal Balıklı Mahallesi deresinden geçerken belgeselleri aratmayan görsel bir şölen sunan mandalar, çobanlara ise en zor zamanı sıcak havalarda yaşatıyor. Mandaların yazın dereden çıkmak istemediğini söyleyen Orhan Kahraman, "Yazın dereden zor çıkarıyoruz. Yayılıp kalıyorlar" dedi.

Screenshot_4

30 yıldan buyana manda baktığını belirten Fahri Demir ise "Mandalar sabah saatlerinde çıkıyor ve akşam üstü saat 18.00 civarında damlarına dönüyorlar. Meradan sürü halinde gelen mandalar dereyi geçer geçmez ise kendi yollarına ilerleyerek damarına giriyorlar. Biz mahallemizde artık bu görüntülere alışsak da, dışarıdan gelenler için büyük bir görsel şölen oluyor" diye konuştu.

Screenshot_5

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası... Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası...
Korkunç! Ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralıKorkunç! Ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

'Uyuşturucu baronu' Nayır hayatını kaybetti

'Uyuşturucu baronu' Nayır hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan tepki: İsrail'in yaptığı katliamdır

Kılıçdaroğlu'ndan tepki: İsrail'in yaptığı katliamdır

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.