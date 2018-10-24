HABER

Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 12:50 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun: - "Mevcut işletmelerin 5 Haziran'dan itibaren 18 ay içinde yani 5 Aralık 2019'a kadar durumlarını yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekmektedir"

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olmayanların emlakçılık yapamayacağını bildirdi.

Altun, il müdürlüğünde düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 5 Haziran'da Resmi Gazetede yayımlandığını hatırlattı.

Yönetmelikle emlakçılığın yasal altyapıya kavuştuğunu belirten Altun, "Bununla haksız rekabetin ve kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi, nitelikli insan kaynağı yaratılması, taşınmaz ticaretinin güvenli bir ortamda yapılması, mesleğe itibar kazandırılması ve meslek gruplarına duyulan güvenin artırılması ile hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti hedeflenmiştir." dedi.

Yetki belgesinin ticaret il müdürlükleri bilgi sistemi tarafından 5 yıl süreyle verildiğini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Mevcut işletmelerin 5 Haziran'dan itibaren 18 ay içinde yani 5 Aralık 2019'a kadar durumlarını yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekmektedir. Yaptığımız araştırmada, ilimiz genelinde esnaf odalarına bağlı 175, ticaret odalarına bağlı 40 olmak üzere toplamda 215 kayıtlı emlakçının olduğu tespit edildi. Yine yönetmelikle işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı veya emlak danışmanı ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir. Mesleki yeterlilik belgeleri Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş ulusal yeterliliklere dayalı kuruluşlar tarafından verilmektedir.

Yetki belgesi verilmesinde iş yerinin belirtilen fiziksel şartları taşıması, meslek odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, işletmelerde bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az 30 metrekare olması, arşiv bölümünün bulunması ve teknik donatılara sahip olunması gibi şartlar belirlenmiştir."

Altun, yetki belgesiz çalışan emlakçılara 4 bin lira ceza kesileceğini kaydetti.

Mahmut Altun konuşmasının ardından Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı ve emlakçı Serhat Çeker'e "Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi" verdi.

Çeker de bu belge ile emlakçıların denetlenebileceğini belirterek, "Yapılan düzenleme ile emlakçılık Avrupa standartlarına, uluslararası standartlara ulaşıyor. Belgesi olmayanlar en kısa sürede edinmelidir. Teşekkür ediyorum." dedi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
El Kaide'nin bıraktığı Japon vatandaşının kimliği belli olduEl Kaide'nin bıraktığı Japon vatandaşının kimliği belli oldu
Yunus polisinin organları 5 hastaya umut oldu (2)Yunus polisinin organları 5 hastaya umut oldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun emlakçılık Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

İlginizi Çekebilir

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Cinsel ilişki sonrası fenalaşan kadını koliye koyup kargoya verdi!

Cinsel ilişki sonrası fenalaşan kadını koliye koyup kargoya verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
El Kaide'nin bıraktığı Japon vatandaşının kimliği belli oldu

El Kaide'nin bıraktığı Japon vatandaşının kimliği belli oldu

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Jüristokrasi nedir? Anlamı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan kullanmıştı

Jüristokrasi nedir? Anlamı nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan kullanmıştı

'MHP Ankara için Melih Gökçek'i aday gösterecek' iddiası sosyal medyayı salladı!

'MHP Ankara için Melih Gökçek'i aday gösterecek' iddiası sosyal medyayı salladı!

Saddam Hüseyin'in koruması Şanlıurfa'daki evinde ölü bulundu

Saddam Hüseyin'in koruması Şanlıurfa'daki evinde ölü bulundu

Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı MHP'yi hiç istemeyen AK Partili 5 ismi açıkladı!

Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı MHP'yi hiç istemeyen AK Partili 5 ismi açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.