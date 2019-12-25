Belgesiz 20 bin eczane teknisyenine belgelendirme eğitimi verilecek

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- ECZANE Teknisyenleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Dağ, Türkiye’de 20 bin belgesiz üyelerine son kez belgelendirme eğitimi hakkı verildiğini açıkladı.

Eczacı Teknisyenleri Derneği Akdeniz Federasyonu temsilcileri, İskenderun şubesinin ev sahipliğinde bir araya geldi. Türkiye’de sağlıkta, eczanelerde, devlet hastanelerinde 90 bin üyenin halka hizmet sunduğunu belirten Konfederasyon Başkanı Aydın Dağ, eczane teknisyenlerinin alınan kararla 5 yıl erken emeklilikten yararlandığını söyledi. 2007 yılında Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Eczacılar Birliği ve Eczacı Teknisyenleri Konfederasyonu'nun ortak protokolü çerçevesinde 40 bin kişiye eğitim verdiklerini anımsatan Başkan Dağ, "2008 yılında da ilk Eskişehir Üniversitesi'nde Eczacı Teknisyenleri Hizmet Yüksekokulu açıldı. Bugün 18 üniversitede bölümümüz var. 2013'te de TBMM’de bir yasa çıkararak, Sağlık Bakanlığı, 19 Mayıs Üniversitesi ile yapılan görüşmeler sonucunda bir kereye mahsus uzaktan eğitim verildi. Buraya 15 bin arkadaşımız müracaat etti. 9 bin arkadaşımız bu belgeyi almaya hak kazandı" dedi.

EĞİTİMLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

2003’ten 2019’a kadar birçok sorun yüzünden eğitime katılmamış 20 bin üyenin bulunduğuna dikkat çeken Başkanı Dağ, "Bu konuyla ilgili çok mücadele ettik. Konu, Cumhurbaşkanımıza kadar gitti. Son kez olmak kaydıyla 4 ayrı kurumun gözetiminde belgelendirme eğitimleri yapılacak. Üniversite, eğitim boyutu, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile beraber bu eğitimleri vereceğiz. Bizim hedefimiz 15 Ocak 2020’ye kadar bu işi bitirip eğitimi başlatmak" diye konuştu.

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