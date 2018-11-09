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Belgesiz taşınan 750 tavuk itlaf edildi (2)- (Tekrar)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 14:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'da jandarmanın yol kontrolü sırasında bir araçta ele geçirilen, taşıma belgesi bulunmayan 750 tavuk, itlaf edilderek, gömüldü.

Belgesiz taşınan 750 tavuk itlaf edildi (2)- (Tekrar)

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da jandarmanın yol kontrolü sırasında bir araçta ele geçirilen, taşıma belgesi bulunmayan 750 tavuk, itlaf edilderek, gömüldü.
Manavgat ilçesi Hacıobası mevkiinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, Mustafa Ular yönetimindeki 01 C 9282 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonetle taşınan 750 tavuğun, belgesiz ve taşıma şartlarına uygun olmadığı belirlendi. Evrakın eksik olması, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 'Yurt içinde Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğe Muhalefet' nedeniyle sürücü Mustafa Ular hakkında işlem yapıldı. Tavukların sahibi olduğu tespit edilen Serdar Tunaz'a da 3 bin 668 lira idari para cezası uygulandı.
Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen tavuklar, itlaf edildikten sonra Ulualan mevkiindeki boş arazide, halk ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde gömüldü.

FOTOĞRAFLI

Belgesiz taşınan 750 tavuk itlaf edildi (2)- (Tekrar)

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