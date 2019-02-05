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Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sancaklı Boşnak temsilcilerle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 19:39 | Son Güncelleme

Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sancaklı Boşnak temsilcilerle görüştü

NOVİ PAZAR (AA) - Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde Boşnak temsilcilerle bir araya geldi.

Bilgiç, Novi Pazar şehrindeki temasları kapsamında, Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Esad Dzudzo ve Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Sulejman Ugljanin ile görüştü.

Büyükelçi Bilgiç, temaslarının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin son derece iyi olduğunu belirterek, Boşnakların Türkiye-Sırbistan iş birliğinde önemli bir köprü olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Sırbistan'a yaptığı ziyarette kararlaştırılan Sancak bölgesindeki projelerin de sürdüğünü aktaran Bilgiç, Novi Pazar-Tutin kara yolunun ve İsa Bey Hamamı'nın onarımı gibi önemli projelerin de yakın zamanda gerçekleşeceğini belirtti.

Novi Pazar Belediye Başkanı Bisevac da Türkiye ve Sırbistan'da yaşayan Boşnakların ikili ilişkilerde önemli bir role sahip olduğunu kaydederek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Sancak bölgesinde çok sayıda projenin hayata geçirildiğini aktardı.

Novi Pazar'ın yakında Konya ile "kardeş şehir" olacağını açıklayan Bisevac, Türk kurum ve kuruluşlarına bölgeye verdiği destek için teşekkür etti.

BNV Başkanı Dzudzo da Türkiye'yi "koruyucu ülke" olarak gördüklerini vurgulayarak, "İki ülkenin iş birliği Sırbistan'daki Boşnaklar için son derece önemli. Bu ilişkiler bizim kültür, bilgi ve eğitim alanlarında haklarımızı korumaya olanak sağlıyor." dedi.

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görüşme Novi Pazar Tanju Bilgiç

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